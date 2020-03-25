مختصون: مونة بيوت الأردنيين تعتبر أغذية صحية بديلة

عمان– دعا مختصون في الجهاز المناعي والتغذية، المواطنين للتعايش مع الأطعمة المتوفرة لديهم، وعدم القلق والتوتر لعدم مقدرتهم على التسّوق بحرية بسبب تقييد الحركة الناتجة عن أزمة كورونا.

وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن طبيعة المونة في بيوت الأردنيين من بقوليات وبذور جافة، وزيت زيتون.. إلخ، تساعد على توفير طعام ذي قيمة غذائية جيدة يمكن الاعتماد عليه في تحقيق غذاء متوازن يحافظ على مناعة الجسم.

وقالت أخصائية التغذية أسيل الصالح لـ (بترا)، إن الأطعمة البديلة المناسبة لتقوية جهاز المناعة، في حال عدم تواجد الغذاء بالتنوع المطلوب هي تلك التي تكون من المصادر النباتية، مثل البقوليات، والبذور، والمكسرات النية مع التأكد من شرب الماء بكميات مناسبة.

وأكّدت أخصائية التغذية زين نمري أهمية تناول البيض والبقوليات لوجود البروتين العالي فيها، وفي حال عدم تواجد الغذاء الذي نرغب به في هذه الأيام من الممكن التقليل من عدد وجباتنا.

وقال استشاري المناعة وزراعة نخاع العظم الدكتور عادل وهادنة إن التغذية المتوازنة المتضمنة بروتينات وكربوهيدرات وفيتامينات ودهونا بنسب محسوبة لها دور في الحفاظ على الجهاز المناعي من الامراض.

وأشار وهادنة إلى أن عدم حصول الجسم على التغذية المتوازنة لمدة شهر أو شهرين، نتيجة عدم القدرة على التسّوق بسبب ظروف التقييد على الحركة، لا يؤدي لإضعاف جهاز المناعة الا اذا تجاوز 6 أشهر.

وأكّدا أهمية شرب الماء لأنه يحسّن تروية الكلى ويساعدها على التخلص من السموم، فضلا عن مساهمته في ترطيب الجسم وتجنيبه الجفاف، واهمية تناول الثوم، والبصل، والسبانخ، والبروكلي، والفلفل الأحمر الحلو في الغذاء، ويُفضل أن تكون غير مطبوخة للحصول على فائدة أعلى، فوجودها مطبوخة أفضل من عدم وجودها بتاتا.

وأوضحا أهمية الرياضة والتأمل والصحة النفسية الجيدة للحفاظ على الجهاز المناعي، استنادا على أن الدراسات المقارنة التي أثبتت بأن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، ويبتعدون عن القلق والتوتر والخوف، ويفكرون إيجابيا يكونون أقل عرضة للإصابة بالالتهابات وخصوصا المجاري التنفسية العليا، وحتى عند إصابتهم بالالتهابات تكون شدّتها أقل، ونسبة الشفاء لديهم أعلى.

–(بترا)