“مخدرات في القهوة” جديد عمليات التهريب

عمان- الغد- أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة لتهريب كمية من الحبوب المخدرة أخفيت داخل عبوات من مادة القهوة، كانت معدة لتهريبها لإحدى دول الجوار عبر طرد بريدي، والقت القبض على الفاعل.

وبحسب بيان لمديرية الأمن العام، قال ناطقها الإعلامي: إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول محاولة احد الأشخاص تهريب كمية من الحبوب المخدرة إلى إحدى دول الجوار عبر إخفائها داخل احد الطرود البريدية، حيث باشر فريق تحقيقي من الإدارة متابعة تلك المعلومات للتأكد منها وتحديد مكان الطرد وضبطه.

وأضاف ان المحققين ومن خلال متابعة تلك المعلومات تمكنوا من تحديد الشخص المشتبه به، وهو من جنسية عربية وتحديد مكان الطرد في محافظة الزرقاء، حيث تم التحرك للمكان وضبطه، وبتفتيشه عثر بداخله على خمسة آلاف حبة مخدرة أخفيت داخل عبوات من مادة القهوة، والقي القبض بعد ذلك على الشخص المتورط في القضية، وجرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة.