مخدّر “سم الضفدع” يقف وراء عودة تايسون إلى حلبة الملاكمة

لوس أنجليس (الولايات المتحدة) – أعلن الملاكم الأميركي والبطل العالمي السابق للوزن الثقيل مايك تايسون أن عقارا مخدرا اصطناعيا يعرف باسم “سم الضفدع”، الذي يستخدمه الأطباء النفسيون لعلاج الاكتئاب وإدمان المخدرات، لعب دورا مهما في عودته إلى الملاكمة من جديد.

ومن المقرر أن يعود تايسون (54 عاما) إلى الحلبة مساء اليوم السبت، عندما يواجه مواطنه روي جونز جونيور (51 عاما) في نزال استعراضي من ثماني جولات.

وفي مقابلة مع صحيفة (يو إس إيه توداي)، قال تايسون: “لقد تناولت الدواء، الذي جعلني في حالة جيدة” في إشارة إلى العقار ذي المفعول السريع المشتق من سم الضفدع.

Mike Tyson and Roy Jones Jr weigh-in = ✅

Who are you backing? 👀

All you need to know about the fight 👇 #bbcboxing

— BBC Sport (@BBCSport) November 28, 2020