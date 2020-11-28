مخدّر “سم الضفدع” يقف وراء عودة تايسون إلى حلبة الملاكمة

لوس أنجليس (الولايات المتحدة) – أعلن الملاكم الأميركي والبطل العالمي السابق للوزن الثقيل مايك تايسون أن عقارا مخدرا اصطناعيا يعرف باسم “سم الضفدع”، الذي يستخدمه الأطباء النفسيون لعلاج الاكتئاب وإدمان المخدرات، لعب دورا مهما في عودته إلى الملاكمة من جديد.

ومن المقرر أن يعود تايسون (54 عاما) إلى الحلبة مساء اليوم السبت، عندما يواجه مواطنه روي جونز جونيور (51 عاما) في نزال استعراضي من ثماني جولات.

وفي مقابلة مع صحيفة (يو إس إيه توداي)، قال تايسون: “لقد تناولت الدواء، الذي جعلني في حالة جيدة” في إشارة إلى العقار ذي المفعول السريع المشتق من سم الضفدع.

Mike Tyson and Roy Jones Jr weigh-in = ✅ Who are you backing? 👀 All you need to know about the fight 👇 #bbcboxing — BBC Sport (@BBCSport) November 28, 2020

وستكون المباراة المرتقبة في صالة “ستيبلز سنتر” الرياضية بمدينة لوس أنجليس دون جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، النزال الأول لتايسون منذ 15 عاما، بعدما انتهت مسيرته الاحترافية في 11 يونيو/حزيران 2005 بينما كان عمره 39 عاما فقط.

ويعد “مايك الحديدي” أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في التاريخ. وعلى الرغم من كونه في الـ54 من عمره فإن لكماته لا تزال تتميز بالقوة. وأحدثت استعدادات تايسون خلال الأشهر الأخيرة ضجة كبيرة بين المعجبين.

وصرح رافائيل كورديرو، المدرب الحالي للملاكم الأميركي، لموقع (تي إم زد) المتخصص في متابعة أخبار المشاهير: “إذا قام بالتركيز فمن الممكن أن يقاتل على الحزام قريبا، لم لا؟ من قال إن الأمر مستحيل حدوثه؟”.

يذكر أن تايسون قد وصل لنخبة الملاكمة العالمية بعد سنوات عديدة من التدريبات والقتال والتضحية، ونجح الملاكم الأمريكي وهو في عمر الـ20 و4 أشهر و22 يوما من الفوز على تريفور بيربيك وحصد بطولة العالم للوزن الثقيل، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ اللعبة يفوز بهذا اللقب. (إفي)