مخرج مسلسل “جن”: “تقبلون العنف وترفضون القبلات”

عمان- الغد- دافع المخرج الأردني أمين مطالقة، المشارك في صناعة مسلسل “جن” الذي أثار حفيظة كثير من الأردنيين، عن المشاهد التي وصفت بـ”غير الأخلاقية” وتتنافى مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية.

وقال مطالقة في ردوده على الانقادات التي طالت الفيلم بصفحته في “فيسبوك”، “أود أن أسأل نفسي كمشاهد لماذا تسببت قبلة وبعض الألفاظ البغيضة في إزعاجي عندما تعكس بشكل لا يمكن إنكاره بعض أطفال المدارس في سن المراهقة”.

وأضاف المخرج مطالقة “الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في كل هذا هو أن الجميع يتقبل العنف والدم ولكن لا يقبلون اللغة البغيضة والقبلات”.

ويباشر مدعي عام عمان أحمد العفيف غدا؛ التحقيق في “قضية مسلسل جن” الذي يعرض على قناة الأفلام العالمية “نتفلكس”.

وكان العفيف؛ وجه مذكرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في البحث الجنائي، لـ”منع نشر المسلسل الذي يتضمن مشاهد وألفاظا لا تليق بعادات وتقاليد المجتمع الأردني”.

وسيمثل أمام المدعي العام كل من له علاقة بالمسلسل، بينهم فريق التمثيل للمسلسل، والشركة المنتجة وكاتب السيناريو والمخرج. كما سيجري التحقيق ايضا مع مسؤولين في جهات رسمية، تعاملوا مع تصوير مشاهد المسلسل.