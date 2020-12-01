مخزون القمح والكميات المتعاقد عليها يغطيان استهلاك 18 شهرا

طارق الدعجة

عمان- وصل مخزون المملكة من القمح إلى مستويات قياسية؛ حيث أصبحت الكميات التي تمتلكها الحكومة من هذه السلع الاستراتيجية تغظي استهلاكا يقارب 18 شهرا، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وتظهر البيانات التي حصلت عليها “الغد” أن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة بين ما هو متوفر داخل المستودعات والمتعاقد عليها والقادمة في الطريق إلى المملكة تبلغ 1.410 مليون طن.

وبحسب بيانات الوزارة، يبلغ قوام كميات القمح داخل المستودعات نحو 900 ألف طن، فيما يصل حجم الكميات المتعاقد عليها وفي الطريق إلى المملكة 510 آلاف طن.

يشار إلى أن استهلاك المملكة من القمح يصل إلى 960 ألف طن سنويا؛ أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.

وفيما يخص الشعير، تظهر بيانات الوزارة امتلاكها كميات من هذه السلعة يبلغ قوامها 627 ألف طن، وهي تمثل ما هو موجود داخل المستودعات ومتعاقد عليها قادمة في الطريق إلى المملكة وتكفي استهلاكا يتجاوز 10.5 شهر، في ظل استهلاك شهري يبلغ 60 ألف طن.

وتتوزع كميات الشعير، وفقا للبيانات، بتوفر 507 آلاف طن داخل مستودعات الوزارة و120 ألف طن كميات متعاقد عليها بالطريق إلى المملكة.

وقال المتحدث الرسمي في وزارة “الصناعة” ينال البرماوي، إن الوزارة، ضمن خططها الاستراتيجية، استطاعت بناء مخزون غير مسبوق من القمح؛ حيث وصلت الكميات إلى مستويات قياسية بحيث أصبحت تغطي استهلاكا يتجاوز 17.5 شهر.

وأكد البرماوي حرص الوزارة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من القمح للحفاظ على مخزون آمن ومريح من خلال طرح مناقصات شراء دورية من هذه السلع الاستراتيجية.

وأشار البرماوي إلى أن إنشاء الصوامع الأفقية (المستوعبات) أسهم بشكل كبير في زيادة الطاقة التخزينية، عدا عن انخفاض الأسعار بالأسواق العالمية الذي أسهم أيضا في تعزيز المخزون.

وأوضح البرماوي أن الوزارة تقوم، قبل طرح عطاء شراء القمح، بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.

هذا وطرحت الوزارة، مؤخرا، مناقصة لشراء 120 ألف طن من القمح بهدف تعزيز مخزون المملكة؛ إذ تم تحديد ظهر يوم الأربعاء الموافق 9/12/2020 آخر موعد لقبول العروض شريطة إحضار رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ فض العروض، إضافة إلى صور عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول. ودعت الوزارة، الشركات والتجار الراغبين بالدخول بهذه المناقصة، إلى مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.

وتقوم الحكومة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسبة

78 % ونسبة استخراج النخالة 22 %، إضافة إلى استخراج الطحين الزيرو بـ72 % ونسبة استخراج النخالة 28 % وتحديد نسبة استخراج الطحين البلدي بـ85 % ونسبة استخراج النخالة بـ15 %.