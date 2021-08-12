مخططات اسرائيلية لبناء نحو 2200 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

رام الله– قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية في عددها الصادر، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن ينعقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي، التابع للإدارة المدنية الأسبوع المقبل، للموافقة على خطط جديدة للبناء في المستوطنات الاسرائيلية الجاثمة على اراضي المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وتشير التقديرات حسب الصحيفة الاسرائيلية إلى أن المخططات التي ستتم المصادقة عليها ستشمل نحو2200 وحدة استيطانية جديدة، في أماكن مختلفة في جميع أنحاء مستوطنات الضفة الغربية، وليس فقط في الكتل الاستيطانية، وكذلك في الأماكن التي تعتبر معزولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ستكون المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على خطط بناء بهذا الحجم للمستوطنين في حكومة بينيت-لابيد.-(بترا)