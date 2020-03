مخيتاريان يتحدث عن معاناته مع مورينيو في مانشستر يونايتد

مدن – أكد لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان أن المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، هو أصعب مدير فني مر بمسيرته الكروية، عندما كان محترفا بصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأنه عانى معه الأمرين.

وصرح مخيتاريان في مقابلة مع قناة (Yevgeny Savin) الشهيرة على يوتيوب: “بدون شك، مورينيو هو أصعب مدرب مر بمسيرتي، إنه مدرب متطلع للفوز دوما، يطلب منك الفوز وأن تقوم بكل ما يريد، إنه صعب على أي لاعب، كانت هناك بعض المشكلات والأزمات ولكن هذا لم يمنع عمله الجيد وتتويجه بالألقاب”.

Henrikh Mkhitaryan lifts lid on time Jose Mourinho confronted him at breakfast at Man Utd #MUFC https://t.co/PgluvLQgHN

— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) March 3, 2020