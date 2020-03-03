مخيتاريان يتحدث عن معاناته مع مورينيو في مانشستر يونايتد

مدن – أكد لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان أن المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، هو أصعب مدير فني مر بمسيرته الكروية، عندما كان محترفا بصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأنه عانى معه الأمرين.

وصرح مخيتاريان في مقابلة مع قناة (Yevgeny Savin) الشهيرة على يوتيوب: “بدون شك، مورينيو هو أصعب مدرب مر بمسيرتي، إنه مدرب متطلع للفوز دوما، يطلب منك الفوز وأن تقوم بكل ما يريد، إنه صعب على أي لاعب، كانت هناك بعض المشكلات والأزمات ولكن هذا لم يمنع عمله الجيد وتتويجه بالألقاب”.

Henrikh Mkhitaryan lifts lid on time Jose Mourinho confronted him at breakfast at Man Utd #MUFC https://t.co/PgluvLQgHN — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) March 3, 2020

وتابع: “كان يطالبني بممارسة مزيد من التدريبات، ولكني قلت لنفسي، لا أملك أكثر لكي أعطيه للنادي، أساعد الفريق، وأسجل، لكنه لايزال غير راض، قال لي في أحد الأيام: ‘بسببك، الصحافة تنتقدني. وأنا رددت عليه: حقا يا مستر؟ لم أقصد’ “.

ورغم الأزمات مع مورينيو، فإن مخيتاريان أبدى شعوره بالفخر للعبه في صفوف النادي الإنجليزي بين عامي 2016 و2018: “اللعب في صفوف مانشستر يونايتد كان أفضل فرصة في حياتي، كنت أدخل الملعب مع إبراهيموفيتش، بوجبا، ماتا، دي خيا. إذا كانت لدي الفرصة كنت سأجدد عقدي مع الشياطين الحمر”.

وانتقل مخيتاريان (31 عاما) إلى أرسنال في كانون ثان (يناير) 2018 قادما من المان يونايتد، ويلعب لنهاية الموسم معارا في روما الإيطالي. (إفي)