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مخيم الطلاب الأكثر استدامة في دبي يعود من جديد

منذ 4 دقائق
مخيم الطلاب الأكثر استدامة في دبي يعود من جديد

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دبي- تتعاون ذا جرين بلانيت، ومدرسة آربور، اللتان تعدان من أكثر الوجهات استدامة في دبي، من جديد، في تنظيم المخيم الطلابي الصديق للبيئة والأكثر استدامة في دبي، ليستمتع الأطفال بأجوائه المميزة خلال عطلة منتصف الفصل الأول.
يقام المخيم الطلابي من الأحد 18 تشرين الأول (أكتوبر) إلى الخميس 22 تشرين الأول ، من الساعة 9 صباحاً إلى 2 ظهراً، وتبلغ رسوم التسجيل 850 درهماً إماراتياً لكل طفل. ويهدف المخيم إلى تعريف الأطفال على أهمية كوكب الأرض وما يمكن فعله الآن لبناء مستقبل أكثر استدامة.
ويستقبل المخيم الذي يقام في مدرسة آربور الأطفال من عمر 5 إلى 12 سنة، وسيوفر فرصا رائعة للأطفال للمشاركة وتعزيز المهارات، حيث سيتم توزيع الأطفال على فئتين (5-8 سنوات و9-12 سنة).
وتعد الأنشطة التي يتضمنها هذا المخيم السبب الذي يجعله أكثر تميزا، حيث يتيح فرصة للقاء الحيوانات ودخول القبة البيولوجية، والمشاركة في أنشطة الاستدامة والفنون والحرف المستوحاة من الطبيعة والألعاب، بالإضافة إلى ألعاب الصيد والبحث عن الكنز في مدرسة آربور، وغير ذلك من الأنشطة التي تملأ وقت الأطفال وتسليهم.
وبعدما يمضي الطلاب المشاركون فترة الصباح في التعلم والاكتشافات الجديدة، يمكنهم بعد ذلك الاستمتاع بالطعام الطازج اللذيذ، الذي يصل مباشرة من المزرعة إلى المطبخ، والمحضر محلياً في المقصف العضوي الموجود في مدرسة آربور.

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