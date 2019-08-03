مخيم تدريبي عربي لـ”صناعة الأفلام” في عمان

عمان – الغد – أعلنت منظمة أفلامي عن إقامة مخيم تدريبي لصناعة الأفلام على مستوى الوطن العربي .

وقال مسؤول المنظمة زياد خليفات إن المخيم يهدف إلى توفير الفرصة لأكبر عدد من صناع الأفلام من أجل دعم الشباب وتنمية قدراتهم.

وأضاف إن هذه الفرصة ستتيح للشباب، على مستوى الوطن العربي، حضور المخيم التدريبي الذي سيعقد في عمان لمدة 16 يوما .

وأشار خليفات إلى أن التدريب سيتم من قبل مجموعة من المدربين المحترفين على عدة محاور تدريبية تشمل: السيناريو، التصوير، الإخراج، الصوت والمونتاج، مضيفاً أن التدريب عملي وذلك لضمان أكبر استفادة للمتدربين .

وأوضح خليفات أن المشاركين سيطبقون ما سيتعلمونه من المدربين بدءً بتطوير السيناريو ثم مرحلة التصوير بخطوات احترافية وصولاً إلى الخطة الإنتاجية والرؤية الإخراجية للفيلم وتجهيز مواقع التصوير وذلك بمساعدة من أفراد المنظمة في الأردن .

وأشار إلى وجود أنشطة وفعاليات تتضمن رحلة ترفيهية وتعريفية نهاية أسبوع التدريب إلى مدينة البتراء ووادي رم والتي تم فيها تصوير أفلام عالمية.

ويمكن للراغبين بالمشاركة تقديم طلباتهم من خلال المنظمة نفسها أو صفحتها عبر “الفيس بوك”

ويذكر أن منظمة أفلامي هي منظمة غير ربحية تعمل منذ ٦ سنوات على تدريب الشباب على صناعة الأفلام ونشر ثقافة السينما في الأردن.