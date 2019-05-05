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مدارس الجامعة الثانية إلى نهائيات “القراءة العربي”

منذ 4 ساعات
الطالبة تولين ابو خزنة تتوسط مديرة مدارس الجامعة الثانية والمعلمة المشرفة (من المصدر)

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عمان- الغد– فازت الطالبة تولين أبو خزنة، الصف السابع، في مدارس الجامعة الثانية بالمركز الرابع بمسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة.
وأعلنت نتائج المسابقة على مستوى المملكة أول من أمس في حفل رعاه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني.

وتأهلت مدارس جامعة عمان الاهلية الثانية للمشاركة بنهائيات تحدي القراءة العربي على مستوى الوطن العربي.
وهنأت ادراة جامعة عمان الاهلية الطالبة ابو خزنة بهذ الفوز، مثمنة ايضا جهود مديرة المدرسة منار المومني ومشرفة المسابقة المعلمة سهام ابو الراغب.

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