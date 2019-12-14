“مدارس فيلادلفيا” تنظم معرضا للصور بمناسبة أسبوع القدس

عمان- تحت رعاية رئيس هيئة المديرين المهندس ربحي صبح، وبحضور عضوي هيئة المديرين المهندس كمال طوقان وخليل بلتاجي وبمشاركة لطيفة من بشرى القدومي، تم افتتاح مهرجان “فلسطين ثقافة وصمود” الذي رافقه معرض للصور بعنوان “ورد وبارود” وعُرضت من خلاله لوحات فنية ورموز تعبيرية تؤكد قيمة القدس ومكانتها وأهميتها الدينية والتاريخية والسياسية.

وأكد رئيس هيئة المديرين المهندس ربحي صبح، في كلمته التي ألقاها خلال المهرجان، أن القدس بوابة الحضارة وأن واجب أبنائها وأبناء العروبة الحفاظ عليها من التدنيس والتهويد. أشرف على تحضير المهرجان والمعرض المعلمون: حسان أبو سرور، دعاء خضر، عمر الخطاب، سهاد شاهين.