مدارس في مادبا تعلن بدء التدريس اعتبارا من غدا

مادبا- أعلن مدير مدرسة مادبا الثانوية للبنين فايز السبع فك الاضراب ودعوة اولياء الامور لارسال ابنائهم للمدرسة حيث سيتم البدء في التدريس في المدرسة حسب الاصول وذلك نظرا لاهمية المعلم في الميدان ودوره في العملية التعليمية ومصلحة الطلاب في وطننا الغالي والمصلحة العامة ومصلحة الوطن والتي هي فوق كل الاعتبارات تحت ظل راعي المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني .

كما دعت مديرة مدرسة مادبا المهنية الثانوية الشاملة للبنات هيا الزبن الطالبات للالتحاق بالمدرسة يوم غد .. وقالت (نحن مع حق المعلم ومطالبه المشروعة بتحسين مستواه المادي ووضعه المعيشي والاجتماعي وهي حق مشروع لنا جميعا كمعلمين ومعلمات بناة الوطن ومربي اجيال الوطن … وبما أن هذه المطالبات وللأسف قد طالت خلال الأسابيع الثلاث الماضية وأخذت طابع المد والجزر دون حلول كاملة . فإننا نظرا للتطورات الأخيرة وقرار المحكمة الإدارية بفك الإضراب ومن باب الحرص على مصلحة ابنائنا الطلبة وحقهم في التعليم وايضا حرصا على موقف ومصلحة المعلمات فسيكون يوم غد دوام طالبات مدرسة مادبا المهنية الثانوية الشاملة للبنات معربة عن املها بأن تكون الاولوية هي المصلحة العامة ومصلحة الوطن. وقال مدير مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز زيد الكعابنة : تابعنا ببالغ الأسى مجريات الأمور في الايام السابقة في قضية المعلمين المحقة ومطالبهم المشروعة ومدى تعامل الحكومة مع هذه المطالب كما تابعنا الأضرار التي ترتبت على عدم اخذ الطلبه حقهم في التعليم .

واضاف :إني أعلن في هذا الوقت خوفا على مصالح معلمي ونظرا لحساسية موقفهم وبعد قرار المحكمة الإدارية ان يوم غد سيكون دوام لطلبة مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز وآمل منكم الالتزام وتغليب المصلحة العامة .- بترا