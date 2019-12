مدافع أياكس ليند يخضع لجراحة ناجحة في القلب – فيديو

مدن – قال أياكس المنافس في الدوري الهولندي لكرة القدم إن المدافع الدولي دالي بليند خضع لجراحة ناجحة في القلب.

وأصيب بليند (29 عاما)، الذي لعب في صفوف مانشستر يونايتد بين عامي 2014 و2018، بدوار خلال مواجهة بلنسية في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر لكنه أكمل اللعب.

وأوضح أياكس يوم السبت أنه تم تركيب جهاز لبليند تحت الجلد لعلاج اضطراب ضربات القلب.

وقال بليند في فيديو عبر تويتر ”أهم شيء أنني أشعر بحالة جيدة الآن وأسعى للعودة للعب في أقرب وقت ممكن“.

وسيغيب بليند، الذي كان ركيزة أساسية خلال مسيرة أياكس الرائعة إلى الدور قبل النهائي بدوري الأبطال في الموسم الماضي، عن معسكر تدريبي لفريقه في قطر الشهر المقبل وسيواصل التعافي في أمستردام.

Thank you all 🙌🏻 pic.twitter.com/7Z32bcwb5X

— Daley Blind (@BlindDaley) December 21, 2019