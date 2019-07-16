مداهمات أمنية في ناعور والرصيفة تقبض على 17 مطلوباً

عمان- الغد- نفذت الفرق الخاصة في ادارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي مداهمات في لواء ناعور ولواء الرصيفة، ألقت خلالها القبض ١٧ شخصا من المطلوبين ومروجي المواد المخدرة، وضبط مجموعة من الاسلحة النارية والمواد المخدرة بحوزة آخرين.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن الفرق الخاصة في إدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي نفذتا صباح هذا اليوم حملة امنية خاصة للبحث عن الاشخاص المطلوبين ومروجين المواد المخدرة في لواء ناعور جنوب العاصمة دوهم خلالها عدد من المنازل واماكن تواجد اولئك الاشخاص، حيث اسفرت الحملة عن القاء القبض على ٦ اشخاص وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وتبين ان اربعة منهم بحقهم طلبات امنية مختلفة .

وكانت الفرق الخاصة في الادارتين قد نفذتا امس حملة امنية خاصة في لواء الرصيفة لمتابعة والقاء القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين بجيازة وترويج المواد المخدرة حيث القي القبض خلال الحملة على ١١ شخصا من حائزي ومتعاطي المواد المخدرة، احدهم من جنسية عربية وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة وضبط بحوزة احدهم سلاح ناري .

وفي سياق متصل تمكنت كوادر ادارة مكافحة المخدرات من القاء القبض على مروج للمواد المخدرة في محافظة المفرق / منطقة الزعتري وضبط بحوزته ٤ الاف حبة مخدرة وسلاح ناري، كما والقي القبض على شخص اخر في ذات المحافظة وبحوزته سلاح ناري وكمية من الحبوب المخدرة .

وفي محافظة الزرقاء تمكنت احدى دوريات النجدة وبعد الاشتباه باحدى المركبات وايقافها من القاء القبض على شخصين كانا بداخلها بعد العثور على كفين من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة داخل المركبة ، فيما دوهم منزل احد المروجين في محافظة اربد / مخيم الحصن حيث القي القبض عليه وضبط بحوزته كف من مادة الحشيش المخدرة .

وبوشرت التحقيقات مع كافة المقبوض عليهم تمهيدا لاحالتهم لمحكمة امن الدولة .