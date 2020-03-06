مداهمة أمنية تطيح بمزور الهويات وجوازات السفر (صور)

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، المقدم عامر السرطاوي، اليوم الجمعة، إن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي اقليم الوسط حول قيام شخص مطلوب بحقه ستة طلبات امنية وقيود جرمية في قضايا المخدرات بتزوير الهويات الشخصية وجوازات السفر وتم على الفور التنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات لمتابعة ما ورد من معلومات.

واضاف الناطق الاعلامي انه جرت مداهمة ذلك الشخص والقاء القبض عليه وضبط بحوزته ماكنة تستخدم لتزوير الهويات الشخصية اضافة الى مئات الهويات وجوازات السفر المزورة واختام مزورة وبوشر التحقيق معه.