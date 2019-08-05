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مداهمة أمنية في مرج الحمام.. ضبط شخصين وأسلحة ومخدرات

منذ 6 دقائق

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إنّ معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول حيازة شخصين من مروجي المواد المخدرة لأسلحة نارية اوتوماتيكية اضافة الى كميات من المواد المخدرة  “حيث جرى فجر هذا اليوم مداهمة منزليهما في منطقة مرج الحمام”.

واضاف السرطاوي، أنه القي القبض على الشخص الاول في منزله وضبط داخل المنزل بعد تفتيشه على ثلاثة اسلحة نارية اوتوماتيكية وكمية من العتاد لتلك الاسلحة اضافة الى كمية من الحبوب المخدرة المتنوعة فيما القي القبض على الشخص الاخر في منزله وضبط بحوزته كميات من الحبوب المخدرة وبذور لنبتة الماريجوانا المخدرة وعتاد لأسلحة متنوعة وبوشرت التحقيقات.

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