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مداهمة للقبض على مطلوب وضبط كميات كبيرة من المخدرات في منزله

منذ 55 دقيقة

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تابعوا قبل ايام معلومات وردت اليهم مفادُها حيازة احد الاشخاص المطلوبين وبحقه خمسة طلبات امنية ومن مكرري قضايا ترويج المواد المخدرة ، لكميات كبيرة من تلك المواد من أجل بيعها وترويجها .
واضاف الناطق الاعلامي انه بمراقبة ذلك الشخص وجمع كافة المعلومات عنه تمكن المحققون من تحديد مكان تخزينه للمواد المخدرة وعند التأكد من وجوده داخل المنزل المحدد جرت مداهمته والقاء القبض عليه وبتفتيش المنزل عُثِر داخله على 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة و 10 الاف حبة من حبوب الترامال المخدرة و 1500 حبة من حبوب الجاليكا المخدرة وست كفوف من مادة الحشيش المخدرة وجرت إحالته الى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

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