  بعد مداهمته.. إغلاق مركز تجميل في عمّان وإحالة المتورطين للمدعي العام

محمد الكيالي

عمان – نفذت لجنة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمؤسسة العامة للغذاء والدواء رفقة أفراد من الأجهزة الامنية مداهمة لمركز تجميل في منطقة الصويفية يعمل على إجراء عمليات بوتكس وفيلر وشفط دهون.

وخلال المداهمة، تبين أن مالكة المركز تدعي أنها طبيبة جلدية، وهي غير مسجلة في سجلات نقابة الأطباء ولم يكن اسمها مدرجا في اي سجل طبي في المملكة، وفق مصدر في النقابة.

وأكد المصدر أن جهاز شفط دهون الموجود في مركز التجميل بدائي لا يرقى لأية معايير أمان إضافة إلى أن المركز لا يحتوي على أجهزة إسعاف أولية.

ولفت إلى أن الغرفة التي يتم فيها إجراء العمليات لا تحتوي على أية أجهزة متخصصة وأن التخدير يتم بشكل موضعي فقط، وتم ضبط المواد والأجهزة داخل المركز.

وبناء على المداهمة تم إغلاق المركز بالشمع الأحمر من قبل وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وتحويل القضية إلى المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني، فيما لاتزال الطبيبة المشتبه بها متوارية عن الأنظار.