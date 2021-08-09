مداهمتان في البادية الشمالية.. ضبط مطلوبين ومخدرات وأسلحة

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تابعوا معلومات وردت اليهم حول حيازة شخصين من ذوي الاسبقيات في قضايا المخدرات لكميات كبيرة من المواد المخدرة ونيتهما بيعها وترويجها داخل المملكة .

واضاف الناطق الاعلامي انه من خلال المتابعة وجمع المعلومات جرى التأكد منها وتحديد مكان وجود الشخصين حيث جرت مداهمة موقعين استُخدما لتخزين المواد المخدرة في احدى المناطق الخالية من السكان في البادية الشمالية.

واكد الناطق الاعلامي انه جرى القاء القبض على الشخصين بعد ان حاول احدهما الفرار واستخدم سلاح ناري كان بحوزته وتبين انه من المصنفين بالخطرين وبحقه 28 طلباً امنياً، كما ضُبط بحوزتهما 53 الف حبة مخدرة و 56 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وثلاثة أسلحة نارية احدها اتوماتيكي.