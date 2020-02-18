مدخول أندية الدوري الألماني يتجاوز 4 مليارات يورو للمرة الأولى

برلين – أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، أن المدخول الإجمالي لأندية الدوري في موسم 2018-2019 تخطى عتبة أربعة مليارات يورو للمرة الأولى، مواصلا تحقيق نمو للعام الخامس عشر على التوالي.

وأفادت رابطة البوندسليغا في بيان “بلغت مداخيل الأندية في موسم 2018-2019، 4,02 مليارات يورو، بزيادة بلغت 5,4 بالمئة عن الموسم السابق، وهو رقم قياسي سنوي للمرة الخامسة عشرة على التوالي”.

وتضم الدرجة الألمانية الأولى 18 ناديا، مقارنة بـ20 في البطولات الوطنية الكبرى الأخرى في القارة العجوز، أي إنكلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وعلى رغم هذه الزيادة، لا يزال الدوري الألماني يبتعد بفارق كبير عن مداخيل أندية نظيره الإنكليزي التي بلغت 5,8 مليارات يورو للفترة ذاتها.

أما البطولات الثلاث الأخرى، فلم تنشر بعد أرقام الموسم الماضي.

وتعود مداخيلها الأخيرة المعلنة الى موسم 2017-2018، حيث بلغت إيرادتات فرق الليغا الإسبانية 4,15 مليارات يورو، مقابل 3,07 مليارات في إيطاليا، و2,8 مليار في فرنسا.

ويتصدر بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية، قائمة مداخيل الأندية مع عائدات بلغت 750,4 مليون يورو، أمام وصيفه في الموسم الماضي بوروسيا دورتموند (489,5 مليون يورو).

ويمثل مدخولا الناديين أكثر من ربع إجمالي الإيرادات.

وتشكل عقود البث التلفزيوني العامل الرئيسي في الطفرة المستمرة للبطولة، لكن مسؤولي رابطة الدوري توقعوا تعزيز الإيرادات من مجالات أخرى.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبوندسليغا كريستيان سيفرت ان “آفاق نمو جديدة متوقعة من الابتكارات في العالم الرقمي والانتشار الدولي”.– (أ ف ب)