مدربا منتخب المصارعة يطالبان بتأجيل البطولة العربية للناشئين

خالد المنيزل

عمان– طالب مدربا المنتخب الوطني للمصارعة يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي، اتحاد اللعبة بتأجيل موعد البطولة العربية للمصارعة للناشئين، والمقرر إقامتها في عمان خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مدرب المصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ، ان كافة المستجدات الحالية، غير مناسبة لإقامة البطولة في موعدها، نظرا للأوضاع الصعبة في كافة الدول العربية، موضحا ان المنتخب الوطني بحاجة الى تدريبات مكثفة من اجل الوصول الى مستوى يمنحه المنافسة على المراكز المتقدمة، والتدريبات الحالية في البيوت تقام بصورة فردية ولا تحقق المطلوب، وكذلك في ظل الواقع الحالي فإن اللياقة العامة لكافة اللاعبين ستكون دون المستوى ولن يحافظ اللاعبون على لياقتهم العامة، كما أن شهر رمضان المبارك سيكون على الأبواب، وكذلك اختبارات اللاعبين المدرسية، وهذه الأمور جميعها تتطلب إعادة النظر بموعد البطولة، خاصة وان كافة اللاعبين المشاركين هم من طلبة المدارس، وأوضح أن المنتخبات بحاجة الى معسكرات داخلية وخارجية للاستعداد، وهذا الأمر صعب في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبين أبو طبيخ أن فترة إعداد اللاعبين تحتاج الى اكثر من 3 شهور ليكون اللاعب جاهزا، وكافة الأمور في الوقت الحاضر تسير بالاتجاه السلبي، وطالب أبو طبيخ اللاعبين بعدم الخروج والالتزام في البيوت حسب التعليمات، والبعد عن المخالطات من أجل المحافظة على سلامتهم.

من جانبه أكد المدرب رمزي المرافي أن لاعب المصارعة يحتاج لتدريب متواصل وتغذية جيدة، وفي ظل التوقف الحالي فإن التدريبات تسير ببطء من داخل البيوت ولا تحقق الهدف، وانه يطالب اتحاد اللعبة بالبحث عن موعد جديد يكون مناسبا للجميع، من اجل مشاركة فاعلة من كافة الدول وتكون نتائج اللاعبين الأردنيين ايجابية.

وبين رئيس اللجنة الفنية باتحاد المصارعة صالح زريقات، ان أمين عام الاتحاد العربي عبدالله درهم على تواصل تام معه، وطالب باعادة النظر بموعد إقامة البطولة في عمان، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وبين درهم ان الاتحاد العربي وعبر رئيسه شامل الزهراني يسعى لمشاركة اكبر عدد ممكن من الدول العربية في البطولة، التي تعتبر من أهم البطولات العربية، خاصة وانها مخصصة للشباب والناشئين لكافة الفئات من سن 15 الى تحت 21 عاما.

واضاف صالح زريقات ان اللجنة المؤقتة لاتحاد المصارعة، تدرس كافة الخيارات من اجل اختيار موعد يناسب الجميع، وهذا مرتبط بالأوضاع الحالية المتعلقة بانحسار الفيروس في كافة الدول العربية.

وحول طلب مدربي المنتخب الوطني بتأجيل البطولة، أكد نائب رئيس اللجنة المؤقتة عبدالرحمن العواملة، ان قرار التأجيل مؤكد، وبين ان الموعد المقترح هو تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهذا الموعد يناسب الطلبة وكافة الدول العربية في ظل انحسار الوباء، واضاف ان اللجنة المؤقتة ستدرس إعادة جدولة بطولات الاتحاد الداخلية وكذلك المشاركات الخارجية.