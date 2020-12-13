مدربون بـ”الأولى” متخوفون من نتائج “كورونا”

عمان – الغد – كشف عدد من مدربي أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، عن تخوفهم من فحوصات كورونا التي يجريها الاتحاد في هذه الايام، التي تشتد فيه المنافسة على الصعود لمصاف أندية المحترفين.

وفي تصريح لـ”الغد” طالب مدربون بنقل رسالتهم لاتحاد الكرة، لتوخي الدقة والحذر في الفحوصات والنتائج، لضمان العدالة بين جميع الأندية. وأكد مدير فني لأحد الفرق، أنه يخشى أن تلعب فحوصات كورونا في منح أفضلية أندية على حساب أخرى، وهو ما لا يخدم الكرة الأردنية. –(أخبار النجوم)