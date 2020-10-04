مدربون ولاعبون مخالطون يشاركون في مباريات المحترفين

خالد خطاطبة

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عمان – الغد – كشف مدربون ولاعبون في أندية المحترفين لكرة القدم، عن مشاركتهم في مباريات دوري المحترفين، رغم اعتبارهم مخالطين لمصابين في فيروس كورونا، وفق تطبيق أمان.

وأشار مدربون ولاعبون إلى أن القائمين على مداخل الملاعب التي تستضيف مباريات الدوري، باتوا غير متحمسين كثيرا لتطبيق البروتوكول الصحي لاعتبارات عديدة.

وأضافوا: “في أكثر من مباراة، طلب منا العاملون على مداخل الملاعب، اظهار تطبيق أمان كشرط لتطبيق البروتوكول الصحي، حيث كشف التطبيق عن اشارات تؤكد أن هذا المدرب أو هذا اللاعب مخالط، ليقوم العاملون في الملعب بمنعهم من الدخول تطبيقا للبروتوكول، لتقوم الأندية بإجراء اتصالات مع اتحاد الكرة، وبالتالي السماح لهم بالدخول رغم اشارة المخالطة”.