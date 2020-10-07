مدربون يشكون تأثير الإغلاقات على التدريبات

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

شكا مدربون في أندية المحترفين لكرة القدم، من آثار الإغلاقات التي فرضتها الحكومة على بعض المناطق، الأمر الذي يؤثر على انتظام اللاعبين بالتدريبات، ويفرض على صناديق الأندية “الخاوية”، تأمين اللاعبين بشقق وغرف فندقية.

واشار مدربون إلى أن اللاعبين يسكنون في مناطق مختلفة في المملكة، حيث تعرضت بعض المناطق للحظر الشامل، ما يمنع اللاعبين من التدرب، أو اضطرار الأندية لحجز فنادق أو شقق سكنية للاعبين، وهذا يفوق القدرات المالية للأندية.

وطالب المدربون الجميع بتحمل مسؤولياته تجاه مقل هذه الأوضاع الاستثنائية.