مدربو الفرق يتفقون على أهمية بطولة اتحاد غرب اسيا لاندية كرة القدم للسيدات

عمان – الغد – اتفق مدربو الفرق المشاركة في بطولة غرب آسيا الأولى لأندية السيدات والتي تقام من 3 إلى 11 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في العقبة بجنوب الأردن على أهمية هذا الاستحقاق على الصعيدين الحالي والمستقبلي.

و خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء في العقبة رأى مدربو الفرق الخمسة أن البطولة التي تعتبر تجربة جديدة ستشكل محطة مهمة لتطوير كرة القدم النسوية وتحديداً على نطاق الأندية، باعتبارها توفر المزيد من فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات التي تخدم الأندية كافة على حد سواء.

وأكد مدرب نجوم الرياضة اللبناني سعيد وهبة أن بطولة الأندية تجربة جديدة للفرق ولها فوائد فنية وإعلامية كبيرة على مستوى المنطقة، ومن شأنها أن تنعكس إيجاباً في المستقبل القريب.

من ناحيته، شدد مدرب نادي أبو ظبي الإماراتي عبد العريز الخياطي أن الفرق ستكون المستفيد الأكبر من هذه البطولة نظير الخبرة التي سيكتسبوها وخاصة في ظل صعوبة المتنافسين المتواجدين.

وأشارت مدربة شباب الأردن منار فريج الى أن البطولة تعتبر بداية جيدة للكرة النسائية وستطوّر مستوى اللعبة في غرب آسيا خاصة أنها تحظى باهتمام وتنظيم كبير، مضيفةً أن اللقب هو هدف كل نادٍ.

بدوره أوضح مدرب أرثوذكسي بيت ساحور مجد قمصية أن معدل أعمار لاعباته صغير جداً وهو يسعى إلى تطوير مهاراتهن من خلال البطولة عبر الاحتكاك مع فرق قوية.

وأخيراً، قال مدرب الرفاع البحريني خالد الحربان أن الامور التنظيمية ممتازة وجميع الفرق تملك القدر ذاته من حظوظ المنافسة وستكون الفائدة الفنية كبيرة مع وجود محترفات في الفرق الأخرى.