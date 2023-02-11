مدربو الكراتيه يردون على تصريحات المدير الفني للمنتخبات

عمان – الغد – اعتبر مدربون في الكراتيه، أن تصريحات المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد إبراهيم، بشأن اللعبة جانبتها الدقة، وحفلت بالعديد من المغالطات التي تستوجب التوضيح والرد.

وكان المدرب المصري للمنتخبات الوطنية تطرق خلال مقابلة سابقة مع “الغد”، إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالشكوى التي سبق وأن تقدم بها عدد من أركان اللعبه ضده.

وتلقت “الغد” وثيقة تحمل توقيع 22 مركزا للكراتيه وعددا من المدربين، وتتضمن ردا على حديث المدرب، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة ضده، حيث أشار إبراهيم خلال المقابلة إلى تعرضه لمضايقات وشكاوى متعددة في الأردن، لافتا إلى أن هذه الشكاوى كيدية، وتتعلق ببعض التفاصيل الفنية واختيارات اللاعبين للمنتخبات الوطنية، ومنوها إلى أنه يقوم باختيار لاعبي المنتخب الوطني للكراتيه للفئات كافة، وفقا لخطة تدريبية محكمة.

وقالت المراكز:( قبضة الأسد، شادي النجار، والنسور، وطارق، والنجار، والجامعة، وقلب الأسد، وفادي النجار وفتى الأسطورة، وأكاديمية معان، والبيارق، وسعيد القدومي، ومخالب النمر، وفرسان مادبا، وإطلالة المحترفون، والكوبرا، ووقت النشاط، وصقر قريش، وصقور الطفيلة، وغازي، والمقاتل المحترف، ومخالب التنين)، في ردها على تصريحات المدرب محمد إبراهيم: فوجئنا بما ذكره المدرب بخصوص الشكاوى بأنها كيدية وتتعلق بأمور فنية، وهنا نتحفظ بشدة على ذلك، لأن الشكاوى ليست فنية ولا كيدية.. ونمتنع في هذا المقام عن ذكر التفاصيل احتراما للجنة الأولمبية واتحاد الكراتيه والجهات المختصة.

وقال البيان: “ذكر المدير الفني المصري في مقابلته أنه تعرض لمضايقات متعددة في الأردن الذي احتضنه ولاقى على أرضه الاحترام والتقدير كما ذكر أنه عند تسلمه مهام تدريب المنتخب الوطني الأردني لم يكن المنتخب محققا لأي إنجازات وخلال المشاركات في الدوريات أو البطولات العالمية، وهنا نود نحن المدربين الأردنيين توضيح أننا خرجنا العديد من اللاعبين الذين شاركوا في البطولات والدوريات العالمية وهؤلاء اللاعبين حققوا نتائج وتصنيفات عالمية في مراكز متقدمة رغم شح الإمكانيات قبل مجيئه لوطننا الغالي”.