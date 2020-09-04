مدربو منتخبات المصارعة يمضون في اتجاه توسيع قاعدة الممارسين

خالد المنيزل

عمان- قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية في اتحاد المصارعة يحيى أبو طبيخ، إن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على إعداد المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب، وتوفير أسباب الرعاية لها، مبينا أن اتحاد اللعبة بدأ بزيادة دعم مراكز للواعدين، والتركيز على بطولات للشباب والناشئين، وفتح قنوات التواصل مع إدارات الأندية ومدربيها، لزيادة الاهتمام باللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على اختيار لاعبي المنتخبات الوطنية القادرة على إعادة الألق من جديد للعبة، التي تعاني من ضعف القاعدة في الوقت الحاضر.

وأضاف أبو طبيخ، أن الاتحاد يركز في الوقت الحاضر، على

إقامة بطولة كبرى لمراكز الواعدين واللاعبين الناشئين والأشبال كافة، من أجل اختيار نواة جديدة للمنتخبات الوطنية، يتم رعايتها ووضع الخطط التدريبية المناسبة لها، من خلال تقسيم اللاعبين الى فئات عمرية، الى جانب المصارعة التي سيمارسها (رومانية أو حرة) وكذلك الأوزان، وهذا الأمر سيكون له مردود كبير على اللعبة وتوسيع قاعدتها، ولا بد من تعاون الأندية الممارسة للعبة، والاهتمام بمدربيها ودعمهم للقيام بواجباتهم تجاه هذه الفئة، التي هي أمل مستقبل اللعبة، وعودة الألق لها من جديد.

وبين أبو طبيخ، أن هناك تعاونا كبيرا بين اتحاد اللعبة، ومدربي المنتخبات الوطنية للمصارعتين الحرة والرومانية، من أجل توفير بعض الأدوات المساعدة على التدريب، التي سيكون لها تأثير كبير على تقدم لاعبي المنتخبات الوطنية، ومنها “الدمى” التدريبية وأحبال الشد والكرات الطبية مختلفة الأوزان، وهذه الأدوات ستمنح اللاعبين والمدربين فرصة زيادة الجرعات التدريبية، خاصة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، لأن التدريبات الحالية والماضية تتم عن بعد وعدم الاشتباك بين اللاعبين.

وأوضح أن تدريبات المنتخبات الوطنية تسير ضمن خطة مدروسة من أجل رفع سوية لاعبي المنتخبات الوطنية، وتهيئة جيل جديد قادر على المنافسة في البطولات العربية المقبلة، والمقرر انطلاقها مع بداية العام المقبل.

ومن جانبه، بين مدرب المصارعة الحرة رمزي المرافي، أن المصارعة تمر حاليا بمرحلة التجديد، وهي قادرة على العودة إلى المنافسة بقوة على مراكز متقدمة في المستقبل، خاصة وأن الأردن مرشح بقوة لاستضافة البطولة العربية للشباب والناشئين خلال العام المقبل.

وأوضح أن المنتخبات الوطنية قادرة على العودة بقوة الى منصات التتويج، إذا توفرت لها الرعاية المناسبة من حيث التدريب والأدوات وفرص الاحتكاك المناسب، وأكبر دليل على ذلك نتائج البطولة العربية في بغداد، والبطولة العربية في مصر وبطولة إبراهيم مصطفى خلال العام الماضي.

أما المدرب إبراهيم عرعر، فقد بين أن عودة ممارسة الأنشطة الرياضية، ستمنح المدربين واللاعبين فرصة كبيرة بزيادة الجرعات التدريبية للواعدين، خاصة اللاعبين الذين سيتم اختيارهم لتمثيل الأردن في البطولة العربية للشباب والناشئين المقرر إقامتها في عمان خلال العام المقبل، التي تم تأجيلها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وكان اتحاد اللعبة، قد طالب في اجتماعه الأخير، بوضع خطة متكاملة للتركيز على الناشئين والأشبال ومراكز الواعدين، من قبل لجنة المنتخبات الوطنية، من خلال التعاون بين الاتحاد والأندية المنتسبة للاتحاد وهي: النصر وأبو نصير وحي الأمير حسن ودار الدواء وأمانة عمان والاستقلال، وكذلك التواصل مع الأندية التي كانت تمارس اللعبة وغابت عن المشهد من أجل عودتها إلى سابق عهدها، خصوصا أندية محافظة الزرقاء التي قدمت للمنتخبات الوطنية الكثير من الأبطال، وكذلك إقامة مراكز جديدة للتدريب في التجمعات السكانية والأندية في محافظات أخرى.

يذكر أن المراكز الثلاثة الموجودة حالياً، التي يتابع الاتحاد عملها موزعة على تجمعات سكانية مهمة، وهي وفق الآتي: مركز الاتحاد داخل قاعة اليرموك في مدينة الحسين للشباب، ويعمل فيه مدربا المنتخبات الوطنية يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي، ومركز مدينة الملك عبدالله الثاني في القويسمة، ويدرب فيه هاني المرافي، ومركز نادي أبو نصير ويدرب فيه رائد القيسي.