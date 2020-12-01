مدربو ولاعبو معان في مبادرة طيبة تجاه الدميري

عمان – الغد – عرض مدربون ولاعبون في فريق معان لكرة القدم، القيام بزيارة إلى نجم فريق الوحدات محمد الدميري، للاطمئنان على احواله واصابته التي تعرض لها خلال مباراة الفريقين التي جرت السبت الماضي، وتسببت في احداث كسرين في وجه اللاعب الوحداتي.

وكان يفترض أن يقوم الجهاز الفني لمعان، يرافقه المحترف البرازيلي كروز، الذي تسبب باصابة الدميري في زيارة إلى الدميري يوم أمس، قبل أن يعتذر اللاعب بسبب انشغاله بالفحوصات الطبية، ومراجعاته للمستشفى للوقوف على الاجراء الطبي القادم.

وأكد فريق معان حرصه على القيام بهذا الواجب، للاطمئنان على الدميري، شعورا منه بالقيام بهذه الزيارة.

كما يرغب المحترف البرازيلي، بتقديم اعتذاره من الدميري بسبب الاصابة التي لم تكن مقصودة، وتقديم أمنيات الشفاء العاجل والعودة بأسرع وقت للمباريات. – (أخبار النجوم)

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