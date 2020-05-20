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مدرب أجنبي في طريقه لزيادة أوجاع الفيصلي

منذ 52 دقيقة

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خالد الخطاطبة

عمان – تفيد الأنباء الواردة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مدربا أجنبيا سبق وأن أشرف على تدريب فريق الفيصلي، في طريقة للحصول على حُكم ضد النادي، بسبب مستحقات سابقة.

ووفق المعلومات، فإن المدرب الأجنبي سبق وأن تقدم بشكوى ضد الفيصلي في (فيفا)، على أن يصدر الحكم خلال الفترة القليلة المقبلة، ما يزيد من أوجاع الفيصلي الذي تعرض في الأيام الماضية لوابل من الأحكام الصادرة من (فيفا) نتيجة شكاوي سابقة، ما تسبب في منعه من التسجيل لثلاث فترات مقبلة، إلا حال قيامه بتسديد مستحقات المشتكين من لاعبين ومدربين، تمهيدا لرفع هذه العقوبة.

ويأمل الفيصلي أن يتراجع المدرب المشتكي عن الشكوى، ويوافق على إمهال النادي بعض الوقت لتسديد المستحقات.

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