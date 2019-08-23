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مدرب أرسنال يطالب برحيل محمد النني

منذ 3 ساعات

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لندن- نصح الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال الإنجليزي، الخميس، لاعب الفريق المصري، محمد النني، والمدافع الألماني، شكوردان موستافي، بالرحيل عن الفريق.
وقال إيمري في تصريحات نقلتها صحيفة “مترو” الإنجليزية: “في الموسم الماضي لم يكن النني سعيد بسبب عدم لعبه كثيرا، وقد تحدثت معه كثيرا على مدار الموسم وخلال فترة الإعداد للموسم الجديد”.
وأضاف “أعتقد أن رحيله سيكون أمرا إيجابيا بالنسبة له ولموستافي بأن ينضما لفريق جديد يستطيعان فيه أن يلعبا بشكل أكبر ويكملا مسيرتهما”.
ويستعد نادي أرسنال لملاقاة نظيره ليفربول الإنجليزي، السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، باستعادة خدمات أهم عناصره التي عانت من الإصابة مع بداية الموسم الجديد.
واستعاد “الغانرز” خدمات الثنائي مسعود أوزيل وغرانيت تشاكا، بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية مرة أخرى، استعدادا لمواجهة ليفربول الإنجليزي.
وخضع روب هولدينغ لبرنامج تأهيل خاص عقب تعرضه لإصابة في الركبة، وسيكون خارج المشهد في المباراة المقبلة.-سكاي نيوز

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