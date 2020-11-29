مدرب ألافيس فخور بالفوز على ريال مدريد في عقر داره

مدريد – أبدى مدرب ديبورتيفو ألافيس، بابلو ماتشين، “فخره الشديد” بالانتصار الذي خرج به الفريق من أرض ريال مدريد بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدا أن فريقه فاز عن استحقاق واعتبر أن النتيجة كان يمكن أن تكون أكبر. وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء اللقاء الذي أقيم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، قال ماتشين “أنا فخور جدا، مثل كل مشجعي ألافيس. أبعد من الانتصار، الذي هو مهم بالطبع، فخور بالعمل والأداء الذي قدمه الفريق أمام أحد أفضل الفرق في العالم”. وأضاف “صدقا، أعتقد أنه من أجل أن تفوز هنا (على أرض الريال) يجب أن تكون محظوظا، لكننا كنا نستحق الفوز وكان بإمكاننا تسجيل هدف آخر، نحن الذين خلقنا القدر الأكبر من الفرص الواضحة. إنني راضٍ جدا”. وسقط الملكي في عقر داره أمس في خسارة هي الثانية التي يتكبدها حامل اللقب على أرضه والثالثة منذ بداية الموسم، بينما كان هذا الانتصار الأول لألافيس بعد التعادل في ثلاث مواجهات تواليا. وبذلك، تجمد رصيد الريال عند 17 نقطة في المركز الرابع، مع مباراة مؤجلة له أمام خيتافي، في حين رفع ألافيس رصيده إلى 13 نقطة يحتل بها المرتبة التاسعة.

– (إفي)