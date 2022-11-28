مدرب أميركا: لا نريد الفوز على إيران لأسباب سياسية بل لبلوغ دور الـ16

المدير الفني للمنتخب الأميركي لكرة القدم، أكد غريغ بيرهالتر، الأهمية الرياضية للمواجهة المرتقبة والحاسمة مع المنتخب الإيراني، الثلاثاء، في بطولة «كأس العالم 2022» بقطر.

وقال بيرهالتر: «المباراة ستكون شديدة الصعوبة والقوة؛ لأن كلاً من الفريقين يرغبان في الفوز والعبور إلى الدور الثاني (دور الـ16) وليس لأسباب سياسية. علينا أن نكافح لنتأهل، هذا كل شيء».

وتحسم المباراة إحدى بطاقتي التأهل من المجموعة الثانية إلى الدور الثاني. ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لإيران، ونقطتين للمنتخب الأميركي، ونقطة واحدة لويلز.

وبعد تعادلين متتاليين، لن يكون أمام المنتخب الأميركي سوى الفوز في مباراة الثلاثاء من أجل التأهل للدور الثاني.

ويشهد تاريخ بطولات كأس العالم على مواجهة واحدة سابقة بين المنتخبين، عندما خسر المنتخب الأميركي 1/2.

وقال بيرهالتر: «المباراة أمام المنتخب الأميركي بمثابة مواجهة في الأدوار الإقصائية؛ إما الفوز وإما الرحيل».

وأضاف: «لم نُنهِ مهمتنا بعد، ونرغب في مواصلة مشوارنا. مع تقديم عروض جيدة يمكننا أن نلهم شعبنا. هذا يساعدنا، ولكن ما زال أمامنا الكثير لنقدمه، وهو ما سنركز عليه الآن».-(وكالات)