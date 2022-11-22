مدرب الأرجنتين: يوم حزين لنا لكن سنبقي رؤوسنا مرفوعة

أبدى ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خيبة أمل إثر الهزيمة أمام المنتخب السعودي 1 / 2 اليوم الثلاثاء في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف سجله النجم ليونيل ميسي من ضربة جزاء في الشوط الأول، ثم حسم المنتخب السعودي المباراة لصالحه بهدفين في الشوط الثاني سجلهما صالح الشهري وسالم الدوسري في الدقيقتين 49 و53 .

وكان المنتخب الأرجنتيني الأفضل خلال الشوط الأول من حيث الاستحواذ والخطورة الهجومية، لكنه أهدر عدة فرص ليدفع الثمن خلال الشوط الثاني الذي فرض خلاله المنتخب السعودي حضوره بقوة ونجح في قلب الموازين لصالحه، ثم نجح في الحفاظ على تقدمه في الدقائق الأخيرة بفضل تماسك الدفاع وتألق حارسه محمد العويس.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة التي أقيمت على ملعب استاد لوسيل :”كنا نعرف أن المنتخب السعودي سيؤدي بشكل جيد وكنا مستعدين لذلك، بعض القرارات التحكيمية في المباراة اتخذت عبر التكنولوجيا، وقد أصبح هذا جزءا من كرة القدم.”

وأضاف :”الخسارة مؤلمة لكننا نتطلع الآن لمواجهة المكسيك… هو يوم حزين لكننا سنبقي رؤوسنا مرفوعة، هذه رياضة، ودائما ما نواجه المفاجآت في الرياضة.”

وأضاف رينارد بشأن عدم احتساب ثلاثة أهداف للمنتخب الأرجنتيني بداعي التسلل خلال الشوط الأول :”فرضنا سيطرنا على الشوط الأول، ربما الأهداف التي جاءت من تسلل، كانت لتحتسب كأهداف”، وذلك في إشارة إلى التفوق الهجومي للمنتخب الأرجنتيني في الشوط الأول.

وتابع :”لكننا تعلمنا أن هدفا واحدا قد يقلب الأمور رأسا على عقب، سنحلل أهداف المنافس، الفريق لدينا يشعر بحزن كبير، لكنه بدأ يفكر في كيفية استعادة التوازن وتصحيح المسار في المباراتين المقبلتين.”

وأضاف سكالوني بشأن الحالة البدنية للاعبيه :”لا أعتقد أبدا أنه كانت هناك مشكلات فيما يتعلق بالحالة البدنية، لكننا بالطبع سنراجع التقارير البدنية، رغم أن حالة اللاعبين البدنية كانت جيدة للغاية.”

وعن شعوره إزاء المفاجأة المدوية، قال مدرب الأرجنتين :”مازلت أتمسك بنفس الرأي الذي قلته قبل المباراة، كنا المرشح الأوفر حظا من جميع الجوانب لكن كل شيء ممكن في كأس العالم، أحيانا يكون بإمكانك الإطاحة بالخصم لكن تتغير الأمور بهجمة أو اثتنين، كانت لدينا فرص عديدة في الشوط الأول وكنا مستعدين لكل شيء، لكن الأمور انقلبت خلال دقائق، علينا الاستعداد للقادم وعلينا تحليل ما حدث أيضا.”

وعلق سكالوني على تبديلاته خلال المباراة قائلا :”عندما تكون النتيجة سيئة، دائما ما تسعى لتبديل العناصر، وكنت أهدف لأن يكون لنا حضور أكبر في الجانب الهجومي.”(د ب أ)