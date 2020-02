مدرب الأنصار يعترف بصعوبة الفوز أمام الفيصلي

بيروت – أشاد عبد الوهاب أبو الهيل بأداء وتصميم لاعبي فريقه بعد الفوز على الفيصلي 4-3 يوم الاثنين على ستاد المدينة الرياضية في بيروت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي 2020.

وسجل حسن معتوق (16) والحاجي مالك تال (42 و90+4) وحسن شعيتو (51) أهداف الأنصار، في حين أحرز أنس الجبارات (10) وأحمد عرسان (61 و82) أهداف الفيصلي.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً تعادل الوثبة السوري مع الكويت الكويتي 0-0 على ستاد الوصل في دبي.

FT | 🇱🇧 Al Ansar 4 : 3 @ALFAISALYSCJO 🇯🇴

A tale of two comebacks with the hosts leaving it late to take away the 3️⃣ points.#AFCCup2020 #ANSvFSY

