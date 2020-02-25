مدرب الأنصار يعترف بصعوبة الفوز أمام الفيصلي

بيروت – أشاد عبد الوهاب أبو الهيل بأداء وتصميم لاعبي فريقه بعد الفوز على الفيصلي 4-3 يوم الاثنين على ستاد المدينة الرياضية في بيروت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي 2020.

وسجل حسن معتوق (16) والحاجي مالك تال (42 و90+4) وحسن شعيتو (51) أهداف الأنصار، في حين أحرز أنس الجبارات (10) وأحمد عرسان (61 و82) أهداف الفيصلي.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً تعادل الوثبة السوري مع الكويت الكويتي 0-0 على ستاد الوصل في دبي.

FT | 🇱🇧 Al Ansar 4 : 3 @ALFAISALYSCJO 🇯🇴 A tale of two comebacks with the hosts leaving it late to take away the 3️⃣ points.#AFCCup2020 #ANSvFSY pic.twitter.com/iOfCg8QbAR — #AFCCup2020 (@AFCCup) February 24, 2020

وحافظ نادي الكويت على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للأنصار ونقطتين للوثبة ونقطة للفيصلي.

وقال أبو الهيل: المباراة لم تخدم أسلوب لعبنا، حيث كنا نريد اللعب بطريقة مختلفة، وولكننا اضطرننا للتغيير بسبب قوة الفريق المقابل.

وأضاف: طموح اللاعبين كان اللعب بطريقة أفضل، لكن الفوز يمحو كل الأخطاء.. الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث، وهدفنا التأهل إلى الدور الثاني

وأوضح: أهداف الفيصلي جاءت عبر أخطاء فادحة في خط الدفاع، كذلك أرضية الملعب جعلت الأمور مفتوحة على المستوى التكتيكي.

في المقابل قال شهاب الليلي مدرب الفيصلي: القوة الهجومية للأنصار كانت كما توقعناها، حيث واجهنا بعض المشاكل في التمركز والتركيز.

وأردف بالقول: سوء الحظ لعب دوراً في تلقي شباكه للأهداف بالشوط الثاني، رغم أن فريقي كان قريباً من الفوز، ورغم هذه النتيجة إلا أن دور المجموعات ما زال مفتوحاً على كامل الاحتمالات.

وكشف: فريقي فقد التركيز بعد تسجيل الهدف الأول، وكذلك أرضية الملعب كانت سيئة على الفريقين.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 10 آذار/مارس حيث يلتقي الفيصلي مع الكويت في عمان، والوثبة مع الأنصار في الفجيرة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الكويت على الأنصار 1-0 في الكويت، وتعادل الفيصلي مع الوثبة 0-0 في عمان.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.