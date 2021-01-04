مدرب الجبيهة: عالجنا الأخطاء وجاهزون لـ “الفاينال فور”

خالد العميري

عمان – يرى المدير الفني لفريق نادي الجبيهة، سيف البيطار، أن صفوفهم ستكون شبه مكتملة لأول مرة هذا الموسم، وذلك قبل مواجهة الوحدات في أولى لقاءاتهما بـ “المربع الذهبي” يوم غد، مؤكدا أن اللاعب محمد خلف سيغيب عن اللقاء لمعاناته من إصابة على مستوى الظهر.

وكشف البيطار في حديثه لـ (الغد): “جاهزون لمواجهة الوحدات، فالخسارة أمام الأرثوذكسي والفوز الصعب على كفريوبا، ساهم بإعادتنا إلى الطريق الصحيح من خلال معالجة الأخطاء”.

وأشار: “سنضع خطة لكل مباراة في السلسلة، وان شاء الله يكون الفوز حليفنا، هناك مفاتيح لعب واضحة للوحدات وندرس كافة الطرق المثالية لتعطيلها”. (فاست بريك)