مدرب الجليل يتحدث عن ظلم في ترتيب المباريات “البيتية” بدوري الأولى

عمان – الغد – اعتبر المدير الفني لفريق الجليل حسين علاونة، أن فريقه تعرض لظلم في ترتيب جدول المباريات “البيتية” لفريقه، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى المتواصل حاليا.

وأبدى العلاونة دهشته من جدول مباريات الدوري، الذي أجبر الجليل على خوض 4 مباريات من أصل 5 في بداية الدوري، خارج ملعبه.

وأضاف في تصريح لـ”الغد”: “أعتقد أنه من الظلم أن يخوض فريق 4 مباريات من أصل 5 في انطلاقة الدوري، خارج أرضه التي عادة ما تمنحه أفضلية للعب والبحث عن الفوز”.

وقال: “لعبنا أمام كفرسوم على أرضه، وأمام مغير السرحان على أرضه، قبل أن نلعب أمام منشية بني حسن على أرضنا (ملعب الأمير هاشم بالرمثا)، لنعود ونلعب أمام الكرمل على أرضه، في انتظار المباراة الخامسة أمام اليرموك التي ستكون أيضا على أرض الأخير”.

وتحدث العلاونة عن ملاحظة أخرى، تتمثل في إقامة بعض مباريات دوري الأولى على ملعب السلط المزروع بالعشب الطبيعي، وهو أمر يربك اللاعبين الذين يتدربون طيلة الوقت على عشب صناعي، متمنيا لو يتم السماح لأندية الأولى باستخدام ملاعب عشبية وعلى فترات.

يشار إلى أن حسين العلاونة النجم السابق لفريق الحسين إربد، نجح في وضع بصمته على أداء الجليل الذي يحتل حاليا المركز الثالث بالدوري، بعد عروض جيدة، رغم صعوبة المرحلة الماضية.

وتأمل جماهير الجليل بأن ينجح العلاونة في قيادة الفريق للصعود إلى دوري المحترفين. – (أخبار النجوم)

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