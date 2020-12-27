مدرب الحسين اربد يكشف عن صعوبة الاوضاع الفنية والإدارية في النادي

عمان – كشف المدير الفني لفريق الحسين اربد لكرة القدم بلال اللحام، عن صعوبة الاوضاع الفنية والإدارية في النادي، ما يؤثر على نتائج الفريق بدوري المحترفين.

ولفت اللحام الذي تولى تدريب الفريق قبل اسابيع قليلة خلفا للمدير الفني المقال عثمان الحسنات، الى أن الفريق يعاني من مشاكل فنية وادارية تحتاج للعلاج في الفترة المقبلة.

وأكد اللحام في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد، أنه جاء إلى الفريق في وقت صعب جدا، معتبرا أن المدرب لا يملك عصا سحرية لحل جميع المشاكل في وقت قصير.

واشار الى مشاكل فنية وبدنية يعاني منها لاعبو الحسين اربد، كما أن الفريق يحتاج لمزيد من الانضباط الاداري الذي يلعب دورا مهما في اداء اللاعب في الملعب، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا في الاداء.

يشار إلى أن فريق الحسين اربد يحتل حاليا المركز الخامس على لائحة ترتيب فرق الدوري برصيد 24 نقطة.