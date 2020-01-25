مدرب الحسين يبعد 8 لاعبين و”الفيصلاوية” في منزل العوضاتو الوحدات يتجه لإعارة لاعبين

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مدرب الحسين إربد يبعد 8 لاعبين

أبعد المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم عثمان الحسنات، 8 لاعبين سبق وأن التحقوا بالفريق خلال الفترة الماضية، وشاركوا في معسكر الفريق الذي اختتم الأسبوع الماضي في مدينة العقبة.

الحسنات وعقب العودة من العقبة، أعلن الإبقاء على 23 لاعبا و4 حراس مرمى، لمواصلة العمل مع الفريق، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020 الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، بإنطلاقة بطولة الدرع.

وضمت قائمة المستبعدين، عددا من اللاعبين الذين عادوا لفرق الفئات، فيما تم إبعاد لاعبين بشكل نهائي أمثال اللاعب معاذ محمود.

ويواصل فريق الحسين إربد تدريباته، استعدادا للظهور بشكل جيد خلال بطولة الدرع، التي يتوقع أن تكون مرحلة استعداد مثالية “للملكي” قبل انطلاق البطولة الأهم وهي الدوري.

لاعبو الفيصلي يستعرضون بالملابس الجديدة ويزورن العوضات

استعرض لاعبو فريق الفيصلي يوم أمس، بالملابس الجديدة، في حفل تصوير جرى في النادي، استعدادا لافتتاح متجر الفيصلي يوم غد الإثنين.

وتواجد جميع اللاعبين في النادي، لارتداء الملابس الجديدة التي سيرتديها الفريق في الموسم الجديد، حيث خضعوا لتصوير سيظهرون به في حفل الافتتاح.

لاعبو الفيصلي الذين كان برنامجهم حافلا يوم أمس، شاركوا في التصوير قبل أن يجروا تدريبهم، ومن ثم توجهوا إلى منزل مدرب الفريق السابق راتب العوضات، للإطمئنان على صحته.

وحرص فريق الفيصلي ممثلا بالجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين، على التوجه بعد التدريب مباشرة إلى منزل العوضات، في لفتة كان لها أطيب الأثر في نفس مدربهم المحبوب وصاحب الإنجازات مع الفيصلي لاعبا ومدربا.

الوحدات يتجه لوجبة جديدة من الإعارة

يتوجه فريق الوحدات لكرة القدم، لإعارة عدد من لاعبيه إلى فرق أخرى لمدة عام، على أن يعودوا لصفوف الفريق في الموسم الكروي المقبل.

ووفق المعلومات، فإن الوحدات الذي شارك في معسكر الإمارات العربية المتحدة بـ26 لاعبا، عاد واستقبل لاعبيه الذين تواجدوا في المنتخب الأولمبي خلال مشاركته في نهائيات آسيا في تايلند، وعددهم خمسة لاعبين، ليرتفع عدد لاعبي الوحدات إلى 31 لاعبا، وهو عدد كبير من الصعب أن يستمر جميعهم في المشاركة في تدريبات الفريق.

ووفق المعلومات، فإن الجهاز الفني يتجه لتحديد هوية أكثر من لاعب من الممكن إعارتهم إلى أندية أخرى.

لاعب فريق الرمثا حمزة الدردور – (من المصدر)



وسبق للوحدات، أن أعلن في الفترة الأخيرة إعارة وإنهاء عقود لاعبين بناء على تنسيب من الجهاز الفني، أبرزهم سعيد مرجان ومحمد الباشا وعمر قنديل، في انتظار وجبة جديدة من الإعارات.

البرازيلي ليو من أميركا إلى الجزيرة

تعاقد نادي الجزيرة أول من أمس، مع المحترف البرازيلي ليو، لتمثيل فريق كرة القدم خلال الموسم الكروي الجديد 2020. والتحق ليو قبل حوالي عشرة أيام، بفريق الجزيرة قادما من أميركا حيث كان يتواجد هناك، قبل أن يحضر إلى عمان عبر أحد الأشخاص المحبين للجزيرة.

وشارك البرازيلي في مباراتين وديتين مع الجزيرة أمام فريقي الرمثا وسحاب، ليقدم مستوى طيبا، ما دفع الجهاز الفني للتنسيب بضمه رسميا.

رحلة فيتال إلى تايلند تثير حفيظة رئيس نادي الصريح

أثارت رحلة المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم البلجيكي فيتال بوركلمانز، لمتابعة المنتخب الأولمبي في النهائيات الآسيوية التي أقيمت هناك، حفيظة رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، الذي عاتب اتحاد الكرة على إرسال المدرب في مثل هذه الظروف المادية. العجلوني اشار في تصريح لـ”الغد”، أن نادي الصريح يطالب اتحاد كرة القدم بحوالي 84 ألف دينار، مستحقات من الموسم الماضي، وبالتالي فالأولى باتحاد الكرة أن يوجه نفقات سفر فيتال التي لا داعي لها، لسداد مستحقات الأندية التي تئن تحت وطأة شح الموارد. وأضاف: “سفر فيتال إلى تايلند ليس مقنعا في ظل الأزمة المالية التي يعيشها ايضا اتحاد الكرة، وكان بإمكان المدرب متابعة اللاعبين عبر الشاشة الصغيرة، بدلا من السياحة في تايلند على حساب اتحاد الكرة “المقصر” في صرف مستحقات الأندية.

وطالب العجلوني الاتحاد بضرورة صرف مستحقات الصريح الذي لا يطالب سوى بحقوق متأخرة، متمنيا أن يسمع أخبارا طيبة قريبا في هذا الشأن.

المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز- (من المصدر)



جمهور سلة الوحدات يحتفي برأفت ويحيي العوضات

واصل جمهور فريق الوحدات لكرة السلة، رسم لوحات فنية رائعة في مدرجات صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، كما واصل إبداعاته التي دفعت لنجوم كرة القدم بحجم رأفت علي للحضور لتشجيع الفريق في مباراته القوية أول من أمس أمام الأرثوذكسي. جمهور الوحدات احتفل بحضور رأفت بطريقة رائعة، حيث هتف باسمه وحيا حضوره في موقف أعاد إلى أذهاب “بيكاسيو” الكرة الأردنية، أيام الزمن الجميل عندما كان رأفت أحد أبرز نجوم فريق الكرة أثناء فترة لعبه.

الجمهور وفي لفتة رائعة ايضا، خط لوحة تمنى فيها الشفاء لمدرب الفيصلي السابق راتب العوضات، ما كان له أطيب الأثر في كل من قرأ العبارة سواء في المدرجات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر شاشة القناة الرياضية الأردنية.

البريمي يخضع لفحوصات وينتظر قرار العملية

خضع لاعب فريق الحسين إربد لكرة القدم ربيع البريمي، لفحوصات طبية وصور أشعة، للوقوف على الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر الفريق في مدينة العقبة، والتي تتمثل في اشتباه بقطع في وتر القدم.

ولم يتم تشخيص الإصابة بشكل نهائي حتى يوم أمس، في انتظار ظهور نتائج الفحوصات الطبية النهائية، لمعرفة فيما إذا كانت إصابة البريمي تحتاج لعملية جراحية، أو الاكتفاء بعلاج طبيعي. ويعتبر البريمي من اللاعبين الذين تعاقد معهم الحسين إربد حديثا، بتنسيب من المدير الفني عثمان الحسنات الذي يعجب بقدرات هذا اللاعب.

الاتحاد القطري يعلن موافقته على علاج أبو عمارة

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، موافقته على علاج اللاعب منذر أبو عمارة، الذي يعاني من قطع كامل في الرباط المتصلب الأمامي مع تمزق في القرن الخلفي للغضروف الهلالي الأنسي بوجود انفصال الغضروف عن حافظة المفصل.

ويحتاج اللاعب وفق التقرير الطبي إلى إجراء عملية منظار لزراعة الرباط المتصلب الأمامي، وكذلك خياطة وإصلاح تمزق الغضروف الهلالي الأنسي.

وأرسل الاتحاد القطري خطابا رسميا إلى مركز سبيتار الطبي بالدوحة، لإبلاغه بتحمل الاتحاد لكامل تكاليف العلاج.

وينتظر أبو عمارة حاليا التأشيرة، للتوجه إلى قطر لبدء العلاج.

الزوي يؤجل حضوره إلى عمان لعدة أيام

أجل المحترف الليبي أكرم الزوي، حضوره إلى عمان لعدة أيام، استعدادا للتفاوض مع فريق الجزيرة، للإحتراف في الفريق في الموسم المقبل، في حال تم الاتفاق على التفاصيل.

وأكد الجزيرة أن الزوي كان يفترض أن يصل أول من أمس الجمعة، قبل أن يؤجل الحضور لعدة أيام، في انتظار وصوله إلى الأيام القليلة المقبلة، للوقوف بشكل مباشر على المفاوضات مع الجزيرة قبل حسم القرار النهائي.

محمود زعترة ينضم لفريق السلط لكرة القدم- (من المصدر)

المحترف السنغالي في الوحدات يتابع مباراة السلة بالمدرجات

حرص المحترف السنغالي الجديد في صفوف فريق الوحدات عبدالعزيز نداي، على متابعة مباراة الوحدات والأرثوذكسي أول من أمس، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في إطار سلسلة الدور النهائي من دوري كرة السلة.

وتابع نداي برفقة وكيل أعماله المباراة، وسط سعادة بالغة عاشها المحترف في ظل أجواء رياضية ومباراة جماهيرية، أعطته تصورا عن جمهور فريقه الجديد.

وبدا المحترف سعيدا بأجواء الصالة الرياضية، وبحماس الجماهير، ما جعله مستمتعا بما يشاهد.

عبدالعزيز نداي، ينتظر أن يكون قد وقع رسميا على كشوفات فريق الوحدات ليلة أمس السبت.

بهاء يوقع للنصر الكويتي

ينتظر أن يكون اللاعب بهاء عبدالرحمن، وقع مساء يوم أمس، على كشوفات فريق النصر الكويتي، للعب في الفريق خلال منافسات الموسم الكروي الحالي.

بهاء الذي وصل إلى الكويت أول من أمس، أشار في تصريح لـ”الغد”، أنه توصل لاتفاق مع النادي الكويتي على التفاصيل، في انتظار أن يكون التوقيع جرى مساء يوم أمس رسميا.

نادي السلط يتعاقد مع زعترة

أعلن نادي السلط تعاقده مع اللاعب محمود زعترة، لتمثيل فريق كرة القدم خلال الموسم الكروي الجديد 2020.

وكشف السلط يوم أمس عن تعاقده مع زعترة الذي حضر إلى مقر النادي، ووقع على كشوفات الفريق الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني جمال أبو عابد.

وتفاوتت تعاقدات السلط ما بين ملبية لطموحات الجماهير، وما بين تعاقدات لاقت الانتقادات لاعتقاد “المنتقدين” أنها لن تشكل علامة فارقة في مسيرة النادي الباحث عن لعب دور الحصان الأسود في دوري المحترفين.

وكان فريق السلط أعلن الأسبوع الماضي، تعاقده مع اللاعب يوسف النبر القادم من نادي شباب الأردن.

كواليس النجوم

• المحترف البنيني الذي التحق بفريق الحسين إربد لكرة القدم، أضاع حقيبته في مطار الملكة علياء الدولي.. المحترف الذي وصل الخميس الماضي، لم يشارك حتى الآن في التدريبات، حيث حضر يوم أمس التمرين من دون أن يتدرب.

• لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، عبروا عن رضاهم على مستوى المباراة الودية التي لعبوها مع بعضهم في معسكر العقبة، معتبرين أن هذه المباراة توازي خوض مباراة ودية على مستوى عال، نظرا للقوة والندية والاثارة في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1، حيث جاء هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.. لاعبو الفيصلي أكدوا أن هذه التقسيمة تعتبر الأكثر إثارة طيلة تدريباتهم مع الفريق.

• حكمان تم اختيارهما للمشاركة في إدارة دوري المحترفين، فشلا في اجتياز اختبار اللياقة البدنية الذي جرى يوم أمس على مضمار ستاد عمان.. الاختبار كان مخصصا لحكام محافظات إربد والمفرق والكرك.

• فريق الفيحاء السعودي الذي يحترف في صفوفه الحارس عامر شفيع، خطف تعادلا ثمينا من فريق التعاون بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، في إطار منافسات دوري المحترفين السعودي.. التعاون رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر.

• المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، تمنى أن يرى المدرب راتب العوضات قريبا في الملاعب، كونه يعتبر من المدربين المتميزين.. أمنيات فيتال جاءت خلال رسالة وجهها إلى العوضات عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي… يشار إلى أن العوضات كان أحد المدربين القلائل الذين ابدوا قناعتهم بفكر فيتال الذي يواجه عاصفة من الانتقادات.

• عدد من متابعي دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم، بدأوا يتساءلون عن هوية الهداف المتوقع للدوري في الموسم الجديد 2020، في ظل تواجد نخبة من المهاجمين الأجانب إلى جانب اللاعبين المحليين.

• متابعون أمتدحوا أداء المهاجم حمزة الدردور في مباريات فريقه الرمثا الودية، واستعادته للحس التهديفي… مشجعون لفريق الرمثا تمنوا أن يشكل الدردور مع مصعب اللحام العلامة الفارقة في الموسم الكروي الجديد… يشار إلى أن فريق الرمثا، يعتبر آخر الفرق التي باشرت تدريباتها استعدادا للموسم الكروي الجديد.

• تساءل متابعون للمنافسات المحلية لكرة القدم، عن المبالغ المالية العالية التي تنفقها فرق دوري المحترفين على تعاقداتها، رغم تذمر هذه الأندية من ضعف الموارد المالية، وشح الإيرادات… متابعون اعتبروا أن الأندية تبالغ في انفاقها على فرقها الكروية مقارنة بامكاناتها، الأمر الذي يوحي بالكثير من المشاكل خلال سير الدوري.

• نادي شباب الأردن يعمل بصمت وبعيدا عن الأضواء، استعدادا للموسم الكروي الجديد.. شباب الأردن يرفض ابرام تعاقدات عالية القيمة، الأمر الذي تسبب في رحيل عدد كبير من نجومه.