مدرب الرمثا في مأزق ويكشف عن خطوط حمراء.. الحوراني وأبو عاقولة يستأنفان عقوبة الاتحاد

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مدرب الرمثا يرفض الوصول للخطوط الحمراء

يعيش المدير الفني لفريق الرمثا لكرة القدم جمال محمود في مأزق، بعد توجهات إداراة النادي لتقليص نفقات الفريق وتعاقداته من 500 ألف دينار إلى 300 ألف، من خلال الاستغناء عن عناصر مهمة في الفريق، ممن يتقاضون مبالغ مالية عالية.

ووفق المعلومات، فإن الرمثا يتجه لتخفيض النفقات، وهذا لن يأتي إلا بالاستغناء عن عدد من اللاعبين، الأمر الذي يهدد طموحات الفريق خلال دوري المحترفين.

المعلومات أكدت أن محمود وضع خطوطا حمراء أمام الإدارة، لن يقبل بالاقتراب منها، وتتمثل في تحديد عدد من أسماء اللاعبين الذين لن يوافق على الاستغناء عنهم، حتى لو كانت عقودهم عالية. يشار إلى أن معلومات تفيد بأن الفيصلي، ربما يرغب في التعاقد مع مدافع الرمثا مهند خيرالله.

الحوراني وأبو عاقولة يستأنفان العقوبة

قرر مدافع فريق الرمثا لكرة القدم هادي الحورني، وأمين سر النادي محمد أبوعاقولة، استئناف العقوبة التي اتخذتها اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم بحقهما، على خلفية ما حدث خلال مباراة الرمثا والفيصلي التي جرت الأسبوع الماضي.

وكانت اللجنة التأديبية قررت إيقاف الحوراني 4 مباريات رسمية، وتغريمه 2000 دينار، فيما أوقفت أبوعاقولة 6 مباريات رسمية، وغرامة مالية مقدارها 2500 دينار.

مدرب الرمثا جمال محمود – (أرشيفية)

وينتظر أن يقوم نادي الرمثا، يوم الأحد المقبل، باستئناف العقوبة، أملا في تخفيضها، لا سيما وأن أبوعاقولة والحوراني يريان أن العقوبة مبالغ فيها ولا يستحقانها.

وكانت اللجنة التأديبية أيضا وعلى خلفية المباراة نفسها، قررت إيقاف أمين صندوق النادي الفيصلي سامر الحوراني 6 مباريات، وغرامة مالية مقدارها 2500 دينار، حيث لم يتم التأكد فيما اذا كان الفيصلي سيستأنف العقوبة أم لا، رغم ترجيحات الاستئناف، أملا في تخفيضها.

الحسين يستقبل الكونغوليين بادو ومانغا

ينتظر أن يكون نادي الحسين إربد، استقبل أمس المحترفين الكونغوليين رودي مانغا وبادو، استعدادا للالتحاق بتدريبات الفريق، تحضيرا للمنافسات المقبلة.

وسبق وأن أعلن الحسين إربد، التعاقد مع المهاجم مانغا والمدافع بادو، لتعزيز صفوف الفريق، خلال منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

وأكد مسؤول التعاقدات في نادي الحسين إربد ليث أبوعبيد، في تصريح لـ”الغد”، أن المحترفين المنتظر وصولهما اليوم (يوم أمس)، أبلغها بموعد وصولهما، بعد الانتهاء من الإجراءات كافة التي تضمن تواجدهما في عمان.

ولفت أبوعبيد إلى أن الحسين إربد، يسعى للظهور بشكل جيد في الدوري، معتبرا أن بطولة الدرع لا تعكس واقع الفريق، كونها جاءت بعيدا عن خوض فترة استعداد كافية، وكانت فرصة للمدرب الروماني تيتا، للاطلاع على واقع الفريق.

كوليبالي يصل غدا

يصل المحترف السنغالي كوليبالي إلى عمان غدا، استعدادا للالتحاق بفريقه الرمثا.

وتأخر التحاق المحترف بناديه، بسبب ظروف تتعلق بالإجراءات الرسمية، قبل أن يعلن الرمثا أن المحترف سيصل غدا.

درع تذكارية من الفيصلي لقائد الحرس

حرص النادي الفيصلي، على تقديم درع تذكارية لقائد الحرس الملكي الخاص العميد الركن رائد الحلاحلة، تقديرا لجهوده في دعم الرياضة والرياضيين.

وجاء هذا التكريم، عقب المباراة الودية التي جمعت الفيصلي مع فريق الحرس أول من أمس، وانتهت بفوز الفيصلي 2-0.

وقدم المدير الإداري لفريق الفيصلي ثامر العدوان الدرع التذكارية، للمدير الفني لفريق الحرس الكابتن إبراهيم السقار، مندوبا عن مدير الحرس.

إداري الفيصلي ثامر العدوان يسلم درعا تذكاريا لمدرب الحرس الملكي – (من المصدر)

ويعد الحلاحلة من الداعمين الدائمين للرياضة والرياضيين، خاصة في مجال كرة القدم، حيث يحرص دائما على تفريغ نجوم فريق الحرس وما أكثرهم، للمنتخبات الوطنية والأندية، فيما من شأنه المساهمة في رفع علم الوطن عاليا.

إجازة للاعبي الفيصلي

منح المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم حسام السيد، لاعبي الفريق إجازة لمدة يومين.

وعقب مباراة الفيصلي والحرس الملكي التي جرت أول من أمس، منح السيد لاعبيه إجازة يومي أمس واليوم، بانتظار استئناف التدريبات غدا.

يشار إلى أن الفيصلي اختبر، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الحرس الملكي، المحترفين الأجانب الذين يخضعون للتجربة، حيث تفيد المعلومات بأن هؤلاء المحترفين لم يظهروا بالشكل المطلوب.

النوايشة يؤكد انفصاله عن الجليل

أكد اللاعب شريف النوايشة، انفصاله عن فريق الجليل لكرة القدم، بعد عقد لم يمتد لأكثر من أسبوعين.

وبين النوايشة، أن خلافا على بعض التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالشقة، وبعض ردود الفعل بشأن بعض القضايا، تسبب في الانفصال.

وقال اللاعب: “هناك تفاصيل لا داعي لذكرها في هذا الوقت”، متمنيا لفريق الجليل التوفيق في رحلته المقبلة بدوري المحترفين. ولفت النوايشة، إلى أن الخطوة التالية لم يتم حسمها، بانتظار دراستها بشكل جيد قبل تحديدها.

لعنة الإصابة تطارد اللحام

ما تزال لعنة الإصابة، تطارد نجم فريق الرمثا مصعب اللحام، الذي تعرض مجددا لإصابة في العضلة، ستضطره للاحتجاب عن المنافسات لحوالي شهر.

وتعرض اللاعب لإصابة في العضلة الخلفية، خلال التدريبات الأخيرة، ما استدعى احتجابه عن التمارين التالية، بانتظار مباشرة مرحلة التأهيل.

وعانى اللحام في السنوات الأخيرة من لعنة الإصابة، التي حرمته من الالتحاق بالمنتخب في العديد من المناسبات، كما تسببت في إبعاده عن الرمثا في الكثير من المباريات.

إدارات أندية تستفيد من “كورونا” بتمديد عملها

استفاد عدد من إدارات أندية المحترفين، من جائحة كورونا، التي منحتها فرصة لمواصلة العمل في الأندية، رغم انتهاء الفترة القانونية لاستمرارها.

وفي التفاصيل، فإن أكثر من ناد محلي محترف مثل الفيصلي والرمثا والحسين إربد، انتهت المدة القانونية لعمل إداراتها المنتخبة، حيث كان يفترض أن تشهد الأسابيع الأخيرة إجراء انتخابات، لاختيار الإدارات الجديدة، قبل أن تفرض جائحة كورونا صدور قرار من وزارة الشباب بتمديد عمل الإدارات المنتهية ولايتها، لعدم القدرة على إجراء الانتخابات، بسبب فيروس كورونا.

المؤيدون للإدارات، اعتبروا أن قرار التمديد كان حكيما، في ظل صعوبة إجراء الانتخابات في هذه الظروف الوبائية الصعبة، فيما اعتبر المعارضون للإدارات أن الوزارة كان يفترض أن تجري الانتخابات في موعدها، معتبرين أن الانتخابات النادوية ليست أخطر من الانتخابات النيابية التي أقيمت في موعدها رغم الوباء.

هل يوقف “كورونا” التدريبات والمباريات المحلية؟

تدور أحاديث في أروقة كرة القدم المحلية، عن إمكانية صدور قرار بإيقاف تدريبات ومباريات الأندية في المرحلة المقبلة، في ظل التراجع السلبي للوضع الوبائي في المملكة.

ووفق الأحاديث، فإن اتحاد كرة القدم، وبطلب من الجهات المعنية، ربما يوقف تدريبات الأندية، ويلجأ الى تأجيل دوري المحترفين، لما بعد شهر رمضان، على أمل تحسن الوضع الوبائي.

ولم يتطرق اتحاد الكرة حتى الآن، لإمكانية التأجيل أو إيقاف التدريبات.

الجزيرة يقترب من الباشا ومغازلات للروابدة والعطار

بات فريق الجزيرة قريبا من تجديد عقد المدافع محمد الباشا، الذي سبق وأن لعب في صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الماضي.

وشهدت الساعات الماضية، مفاوضات إيجابية بين الطرفين، حيث تم الاتفاق على أغلب التفاصيل، بانتظار أن يتفق الطرفان على مقدار الراتب الشهري للاعب، تمهيدا للتجديد. إلى ذلك، علمت “الغد” أن أحد أندية المحترفين، غازل لاعبي الجزيرة عبدالله العطار ونور الروابدة، أملا في التعاقد معهما.

إدارة الجزيرة أكدت أن هناك مفاتحة بشأن اللاعبين ولكن بشكل غير رسمي، وبعيدا عن الإدارة التي لم تتلق أي عرض رسمي.

نجوم محليون في مفاوضات مع أندية

تلقى عدد من نجوم الكرة المحلية، عروضا من أندية بدوري المحترفين، للانتقال إليها في الموسم الكروي الحالي.

ووفق المعلومات، فإن أندية محلية تجري مفاوضات سرية حاليا مع اللاعبين المرتبطين مع أنديتهم، ولكن دون الوصول لاتفاق حتى الآن.

وفضل أحد مسوؤلي الأندية، في تصريح لـ”الغد”، عدم الكشف عن تفاصيل المفاوضات خوفا من تعطلها.