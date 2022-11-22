مدرب السعودية: نترقب حالة الشهراني وسيكون من الصعب مشاركة الفرج مجددا في المونديال

علق الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم على إصابة ياسر الشهراني وسلمان الفرج نجمي الفريق خلال المباراة التي انتهت بالفوز على المنتخب الأرجنتيني 2 / 1 اليوم الثلاثاء.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا أمام نظيره الأرجنتيني اليوم على ملعب استاد لوسيل في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

لكن ما ألقى بظلاله على الفوز، خروج الفرج قائد المنتخب والشهراني بسبب الإصابات.

وقال رينار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة :”سننتظر أولا ونترقب حالة الشهراني، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وبالنسبة لقائد الفريق سلمان الفرج، أعتقد أنه سيكون من الصعب أن يلعب مجددا في البطولة.”

وأضاف :”الإصابات جزء من اللعبة، لدينا لاعبين أخرين أثق بهم وقد عملوا بجدية كبيرة، الأهم الآن ليس من سيحل مكان من، وإنما الأهم أن نكون مستعدين لما هو قادم وكأننا نبدأ من الصفر.”

وعلق رينار على الفوز قائلا :”أشعر بالراحة، أهنئ هؤلاء اللاعبين المميزين، أنا أهنئهم دوما بشكل متكرر منذ أكثر من عامين، أردت أن أنضم لهذا الفريق منذ ثلاثة أعوام ونصف، ومنذ ذلك الحين وأنا أدرب إلى جانب رئيس مميز للاتحاد، وحتى عندما اجتمعنا معه خلال الأسابيع الماضية، لم يضع أي ضغط علينا، بهذه الطريقة يجب أن نتعامل مع بعضنا البعض، يجب التحضير بدون ممارسة الضغوط على اللاعبين.”

وأبدى رينار سعادة بالغة بالفوز على المنتخب الأرجنتيني الذي لم يخسر طوال 36 مباراة متتالية ماضية، وأضاف :”هم أبطال أمريكا الجنوبية، لديهم لاعبون مميزون ولكن هذه هي كرة القدم وفيها نتائج جنونية.”

واعترف رينار بأن الأداء الخططي لم يكن جيدا في الشوط الأول للمباراة، والذي شهد هدف المنتخب الأرجنتيني الوحيد الذي حمل توقيع ليونيل ميسي كما شهد عدم احتساب ثلاثة أهداف أخرى للأرجنتين بداعي التسلل.

وقال رينار :”لم يكن التكتيك جيدا خلال الشوط الأول، كنا نلعب بشكل متراص لكن الضغط لم يكن كافيا، لو كانت الأرجنتين قد سجلت هدفا آخر على الفور، ربما كانت المباراة ستحسم من الشوط الأول، لم أكن أشعر بارتياح لأن الضغط لم يكن جيدا من جانبنا، وفي كأس العالم، يجب اللعب بمستو جيد طوال المباراة.”

وعن رؤيته للانتصار التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، قال رينارد :”احتفلنا لمدة 20 دقيقة، ولكن أمامنا مباراتان أخريان في دور المجموعات، في كأس العالم علينا أن نؤمن بقدراتنا، وبأن كل شيء ممكن في كرة القدم… هذه النتيجة ستبقى إلى الأبد، ولكن علينا أن نفكر في التقدم إلى الأمام حيث أمامنا مباراتان صعبتان.”

وفي حديثه عن الجماهير السعودية، قال رينار :”الأمر بسيط، عندما يكون المنتخب ممثلا لدولة جارة لقطر المستضيفة، يحضر العديد من المشجعين، كان يجب علينا التفكير في كل السعوديين الذين كانوا بانتظار أمر مختلف ومميز من جانبنا.”

وأضاف :”لقد جنينا ثمرة الكثير من العمل وروح الفريق، ثمرة العمل المتواصل دون أي كلل أو ملل… قبل المباراة طلبت من اللاعبين أن يسترخوا ويحلمون بالفوز، لكننا الآن أمامنا مباراة ضد بولندا التي تضم لاعبين مخضرمين وتتمتع بمستويات جيدة وكذلك المكسيك التي تحتل المركز الـ 13 عالميا.”

وطالب رينار الجماهير السعودية بمواصلة دعم منتخبها والحضور وبأعداد أكبر لمؤازرة الفريق بأفضل شكل ممكن خلال مشواره بالمونديال.(د.ب.أ)