مدرب الفيصلي السابق مع نادي روما

عمان- يبدأ المدرب العراقي السابق لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم حسين كاظم، دورة معايشة في نادي روما الإيطالي، خلال الفترة من 20 إلى 25 الشهر الحالي.

وأعلن كاظم أن هذه الدورة، تأتي بترتيبات خاصة، بحيث يتحمل تكاليف التواجد في ايطاليا، وتكاليف متطلبات الدورة التي تأتي بدعوة من النادي الايطالي، بالترتيب مع أحد وكلاء اللاعبين.

وأشار كاظم الذي عمل مدربا عاما للفيصلي، إلى جانب المدير الفني حكيم شاكر، إلى أنه يغادر من عمان إلى روما، مؤكدا اعتزازه بالفترة التي عمل فيها في ناد بحجم وعراقة الفيصلي الذي يحتاج إلى مساندة جماهيره في هذه المرحلة.

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