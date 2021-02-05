مدرب الفيصلي السيد يصل عمان برفقة مساعديه

عمان – الغد – وصل المدرب السوري حسام السيد إلى عمان، تمهيدا للتوقيع الرسمي على عقد تدريب فريق الفيصلي لكرة القدم، خلال الموسم الكروي المقبل، ومنافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويضم الجهاز الفني السوري إلى جانب المدير الفني السيد كلا من المدرب العام محمد حسين عقيل وهشام كردغلي ومدرب الحراس أحمد بودان.

ويتوقع أن يباشر السيد قيادة تدريبات الفيصلي اعتبارا من يوم غد السبت، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وكان فريق الفيصلي باشر تدريباته اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، بقيادة المدرب المساعد ناثر جرار الذي سينضم للعمل مع الجهاز الفني السوري.

إلى ذلك، يواصل الفيصلي مفاوضاته مع لاعبين محليين وأجانب، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الكروي المقبل.

ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، الكشف عن هوية عدد من اللاعبين الجدد القادمين لتعويض خروج عدد من زملائهم الذين انتهت عقودهم مع الفريق. – (أخبار النجوم)