مدرب الفيصلي الليلي : جاهزون لملاقاة الوثبة السوري بصفوف مكتملة – صورة

عمان – الغد – طالب المدير الفني للفيصلي، التونسي شهاب الليلي الجماهير بدعم الفريق في المباراة التي ستقام عند الساعة 6 مساء يوم غد الإثنين في ستاد عمان أمام الوثبة السوري ضمن مشواره في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثانية من دور المجموعات، التي تضم أيضا فريقي الكويت الكويتي والأنصار اللبناني.

وأضاف : ” تعد هذه البطولة مهمة جدا بالنسبة لنا، ونحن جاهزون حيث عاد إلى صفوف الفريق اللاعبون المصابون وفي المباراة سنعتمد على روح المجموعة في اللعب، ونأمل التقدم في البطولة وتحقيق أهدافنا”

وقال لاعب الفيصلي المحترف دومينيك : ” نحترم الفريق الخصم، ونحن مستعدون للمباراة ونطمح للوصول الى أبعد ما يمكن في هذه المسابقة وغيرها من المسابقات”.



من جهة أخرى عقد ايضا اليوم الإجتماعي التنسيقي بين فريق النادي الفيصلي والوثبة السوري ، وتم خلاله عرض الزي الرسمي لكلا الفريقين حيث سيرتدي الفيصلي الزي الأزرق والشورت الأبيض والحارس بالزي الأسود الكامل، وسيرتدي فريق الوثبة الزي الأحمر والشورت الأسود والحارس بالزي الأصفر الكامل، وجرى خلال الإجتماع ترتيب الأمور الفنية والأمنية للمباراة.