مدرب الفيصلي الليلي : هدفنا بلوغ نهائي غرب آسيا لكرة القدم

عمان – الغد – أكد المدير الفني لفريق الفيصلي، شهاب الليلي، ـن الفريق كثف تحضيراته استعدادا للقاء نادي الأنصار اللبناني، ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في المباراة التي ستقام بينهما يوم غد الاثنين في استاد المدينة الرياضية قي بيروت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التقديمي الذي أقيم في بيروت اليوم الأحد.

وشدد الليلي على خبرة لاعبي الفيصلي لإدارة المباراة كما يجب ، واكتمال صفوف الفريق في ظل عدم وجود اصابات للاعبين.

وأشار الليلي إلى أن هدف فريقه هو بلوغ نهائي غرب آسيا ومن ثم نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وقال :” نحترم فريق الأنصار االبناني والفريق الجاهز ذهنياً سيحظى بفرصة الفوز في المباراة ونسعى للمحافظة على حظوظنا لمتابعة المشوار الآسيوي، تجهيزاتنا كانت على الجانب التكتيكي والفني وركزنا على الجانب الذهني ، الجاهزية الذهنية التي ركزنا عليها خلال التمارين قادرة على تعويض حساسية المباريات التي نفتقدها “.



وأضاف الليلي “التعادل مع الوثبة ضمن الجولة الأولى شكل لنا عثرة ونحاول تجاوزها في مواجهة الأنصار”.

وقال قائد فريق الفيصلي معتز ياسين :” سنقدم أداء على قدر المسؤولية اتمثيل الأردن بأفضل صورة ونحترم فريق الأنصار، مجموعتنا أقوى مجموعة في مجموعات غرب آسيا ولكن بإذن الله سوف نحقق المطلوب ونحقق الثلاث نقاط.

كما أكد المدير الفني للأنصار عبد الوهاب أبو الهيل ، على جاهزية فريقه لمواجهة الفيصلي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وقال أبو الهيل،: “الفيصلي فريق محترم ونعرف نقاط قوته وضعفه”.

وأضاف: ” التحضيرات على المستوى البدني كانت جيدة، والمنافسة كتاب مفتوح أمامي”.

وتابع: “نسعى لتجاوز ظروف توقف النشاط الكروي في لبنان، وتسجيل نتيجة إيجابية”.