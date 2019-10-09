مدرب الكويت: مباراتنا مع “النشامى” ستكون تحت شعار التعويض ومصالحة الجماهير

خالد العميري

عمان – أكد المدير الفني للمنتخب الكويتي تامر عناد، على أن مواجهة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ستكون بداية العودة والانطلاقة الحقيقة للأزرق في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وثمن مدرب الكويت في بداية حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء في المركز الإعلامي باستاد عمان، حفاوة الاستقبال التي وجدوها في بلدهم الثاني الأردن، مؤكداً ان “المباراة ستكون قوية، أي تعثر جديد سيدخلنا في حسابات معقدة”.

واستطرد : “نسعى لمصالحة جماهيرنا من بوابة النشامى”.

بدوره، أكد فهد الأنصاري قائد المنتخب الكويتي على رغبته وزملائه في تقديم صورة مغايرة عن التي ظهروا بها في الجولة الماضية أمام المنتخب الأسترالي (0-3)، مشيراً بالوقت ذاته إلى صعوبة المهمة في ظل الزحف الجماهيري المتوقع خلف النشامى.