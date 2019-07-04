مدرب المغرب : الإستعداد الذهني أساسياً لثمن نهائي البطولة الإفريقية

القاهرة – إعتبر المدرب الفرنسي هرفيه رونار ، أن الإستعداد الذهني بات أساسيا مع دخول بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر ، مرحلة الدور ثمن النهائي ، حيث يستعد لقيادة منتخب المغرب أمام بنين ، الجمعة.

وبلغ المغرب مرحلة الإقصاء المباشر في البطولة، بتصدره المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات على ناميبيا وساحل العاج وجنوب إفريقيا، ويستعد ، الجمعة ، ليلاقي على “ستاد السلام” منتخب بنين، ثالث المجموعة السادسة التي ضمت “حاملة اللقب” الكاميرون وغانا وغينيا بيساو.

وقال المدرب الفرنسي ذو الخبرة القارية الواسعة بعدما توج باللقب مرتين مع زامبيا (2012) وساحل العاج (2015) في مؤتمر صحفي اليوم الخميس : “نشرع في منافسة أخرى بإقصاء مباشر”.

وأضاف : “بالنسبة إلي اليوم ما يجب أن يصنع الفارق، هو أن ندخل المباراة ذهنيا بطريقة مختلفة تماما لكن مع الإحتفاظ بالهدف ذاته ، لذا علينا التركيز ، إرتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء ، والإنتباه الى التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تنحو بالمباراة في الاتجاه الصحيح أو الخاطئ”.

وتابع المدرب الفرنسي – الذي يأمل في قيادة “أسود الأطلس” الى اللقب الثاني في تاريخهم والأول منذ 1976 : “بدنيا وفنيا نعرف أننا فريق جيد جدا، لكن الفارق الآن سيكون ذهنيا. علينا أن نكون مستعدين وجاهزين لقبول أننا في بعض الأحيان في بعض المباريات قد نعاني قليلا، لكن التضامن في الفريق يجب أن يكون مثاليا، وبهذه الطريقة يمكننا الذهاب بعيدا”.

وأشار الى أن المنتخب الذي يتولى تدريبه منذ مطلع العام 2016 يتمتع بهذه الذهنية منذ أكثر من 3 أعوام ، لافتاً : “الآن علينا أن نكون مثاليين في ما يتعلق بالتركيز، الكرات الثابتة، التفاصيل الصغيرة في كرة القدم”. (أ ف ب)