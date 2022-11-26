مدرب المنتخب السعودي يعلق على الخسارة أمام بولندا

أعرب الفرنسي هيرفيه رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن رضاه بالأداء الذي قدمه “الأخضر”، في المباراة التي فازت بها بولندا 2-0.

وقال مدرب الأخضر السعودي “في بعض الأحيان يجب أن تكون فعالاً، ونحن لم نكن كذلك، لكن أنا فخور جداً بالطريقة التي لعبنا فيها وباللاعبين. أهدرنا ركلة جزاء، لكن ارتكبنا خطأ فادحاً في النهاية. نحن متحدون سوياً”.

وأضاف رينان “كان يجب أن نسجل هدف التعادل قبل الاستراحة. بذلنا جهداً كبيراً، والأهم أننا نقف هنا، لا تظنوا بأننا انتهينا سنبذل كل ما في وسعنا، سنستمر في اللعب حتى الثانية الأخيرة”.

وعلى استاد المدينة التعليمية، فرملت بولندا ونجمها المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الاندفاعة السعودية الطامحة إلى إنجاز العبور المبكر، بفوزها على “الأخضر” 2-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم. – سكاي نيوز