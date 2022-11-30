مدرب المنتخب المغربي: نريد أن ندخل التاريخ

قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، اليوم الأربعاء، إن اللاعبين يعلمون جيدا أنهم “لم يتأهلوا بعد”، وبالتالي فهم “مستعدون للقتال” من أجل الفوز على كندا والمرور إلى الدور الثاني.

وذكر الركراكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات: “العديد من اللاعبين ليسوا جاهزين بنسبة 100 في المئة، وهذا أمر كنا نعرفه قبل بداية المونديال.. الأهم أن كل اللاعبين مستعدون للقتال، كما أن معنوياتنا جيدة”.

وأضاف: “في كل مباراة يظهر العياء وتظهر الإصابات، وهذا أمر ينطبق على كل المنتخبات.. والهدف هو الفوز وسنخطئ إذا دخلنا من أجل التعادل فقط”.

وتابع: “كندا من أحسن الفرق، لأنهم يتوفرون على لاعبين شباب سيصعبون علينا المباراة، وسنحترمهم مثلما احترمنا كرواتيا وكندا”.

وأردف قائلا: “ليس لديهم ما يخسرون، سيهاجموننا بكامل قوتهم منذ البداية، وإن سعينا وراء التعادل سيكون ذلك خطأ كبيرا”

وشدد الركراكي على أن “ما يهمنا في مباراة كندا هو أن نتأهل للدور الثاني، يجب أن نضمن عدم ارتكاب أي أخطاء، لأننا نريد أن ندخل بوابة التاريخ”.

وعبر مدرب “أسود الأطلس” عن سعادته “بالدعم العربي”، مضيفا “نحن أيضا نشجع وندعم المنتخبات العربية والإفريقية المشاركة في هذه النسخة”.

يشار إلى أن المنتخب المغربي يكفيه الفوز أو التعادل أمام كندا، مساء غد الخميس، للتأهل إلى الدور الثاني من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.