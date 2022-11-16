مدرب المنتخب الوطني: “مباراة النشامى مع إسبانيا مناسبة مهمة”

قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم عدنان حمد، الأربعاء، إن مباراة النشامى مع إسبانيا “مناسبة مهمة تعطي ثقة وخبرة كبيرتين”، والمنتخب يسعى للاستفادة منها قدر الإمكان في الاستحقاقات المقبلة ومنها كأس آسيا.

وتحدث حمد في مؤتمر صحفي، عن السعي للخروج بأفضل فائدة من المباراة مع أحد أقوى الفرق في العالم.

وتدرب المنتخب الأربعاء للمرة الأخيرة قبل المباراة، وتضمن التدريب الأمور التكتيكية بشكل مفصل، وكذلك محاضرة، كما شاهد اللاعبون مباريات سابقة للمنتخب الإسباني، وفق حمد.

وتقام المباراة، الخميس، على ملعب عمان الدولي، قبيل بدء كأس العالم في قطر 2022، الأحد المقبل.

قائد “النشامى” أنس بني ياسين، قال خلال المباراة إن معنويات اللاعبين عالية، واعتبر أن المباراة محفزة للاعبين وعبر عن أمله في أداء ونتيجة مرضية للجميع.

وتضم قائمة النشامى (27) لاعباً وهم: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، عبد الله الفاخوري، عبدالله الزعبي، محمد أبو حشيش، محمد كلوب، إحسان حداد، سليم عبيد، أنس بني ياسين، يزن العرب، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، صالح راتب، أحمد سمير، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمود المرضي، موسى التعمري، عمر هاني، أحمد العرسان، محمد أبو زريق “شرارة”، علي علوان، يزن النعيمات، حمزة الدردور.

ووصل مساء الثلاثاء، المنتخب الإسباني لكرة القدم، إلى عمّان، في آخر محطة لـ “لاروخا” قبل التوجه إلى قطر.

وخاض النشامى 33 مباراة أمام المنتخبات الأوروبية، كان أولها مواجهة مالطا عام 1985، لتتوالى اللقاءات حتى “ودية” بيلاروسيا العام الماضي، وصولا إلى الموقعة التاريخية أمام إسبانيا.

وواجه النشامى عبر التاريخ 22 منتخبا أوروبيا، وسجل فوزه الأكبر على ليتوانيا عام 2002 وقبرص في 2018 بذات النتيجة 3-0، فيما كانت أكبر خسارة من سلوفاكيا 1-5 عام 2019.

في المحصلة، حقق النشامى 11 فوزاً في مواجهة منتخبات أوروبا، وتعادل تسع مرات مقابل 13 خسارة، وسجل 32 هدفا واستقبل 34. المملكة