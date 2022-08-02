مدرب “النشميات” يستدعي 6 لاعبات من الأرثوذكسي ويستبعد هيا ورزان.. عبدالقادر يترأس لجنة اختيار الأفضل بالدوري

خالد الخطاطبة – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تعليقات على رئاسة أليكس لوفد منتخب الشباب في كأس العرب

شهدت الأيام القليلة الماضية، تعليقات وتساؤلات عن سبب اسناد مهمة رئاسة وفد منتخب الشباب الذي شارك في بطولة كأس العرب في السعودية، للمدير الفني في اتحاد كرة القدم الهولندي جيتزي أليكس.

وكان أليكس تراس وفد منتخب الشباب، الذي عاد إلى عمان أول من أمس، قادما من مدينة أبها السعودية، بعد ختام مشاركته في بطولة كأس العرب التي ودعها المنتخب من الدور ربع النهائي على يد المنتخب الفلسطيني. التساؤلات كانت تحوم حول ضرورة اسناد هذه المهمة لشخصية أردنية من داخل اتحاد الكرة، وليس لشخص أجنبي، حتى لو كان مديرا فنيا في اتحاد الكرة.

مدرب النشميات يستدعي 6 لاعبات من الأرثوذكسي ويستثني هيا ورزان

استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، البرتغالي ديفيد مارشمينتو، 6 لاعبات من فريق الأرثوذكسي متصدر دوري المحترفات، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في الأردن نهاية الشهر الحالي.

واستدعى المدير الفني للنشميات اللاعبات شهيناز جبرين وملك شنك وجود الشطي ونور مشايخ ودالا البرغوثي وصوفيا حداد.

ولاحظ المتابعون للكرة النسوية، اصرار مدرب النشميات على استبعاد اللاعبتين هيا خليل ورزان الزاغة، على خلفية مشكلة سابقة مع المدرب والمنتخب.

وكشف مصدر أن هيا ورزان، سبق وأن دخلتا في جدل مع المدرب اثناء انضمامهما للمنتخب، ليعلن المدير الفني البرتغالي استبعادهما، ويستمر على رأيه حتى الآن، رغم المستويات الجيدة التي تقدمها اللاعبتان.

وأكد المصدر أن اللاعبتين تستحقان من المدرب اعادة النظر باستدعائهما، لما لذلك من مصلحة للمنتخب.

عبدالقادر يترأس لجنة اختيار الأفضل بالدوري

أسند اتحاد كرة القدم، مهمة رئاسة اللجنة الفنية المعنية باختيار أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب في دوري المحترفين، للمدرب الوطني أحمد عبدالقادر، الذي يعمل مدربا عاما للمنتخب الوطني حاليا.

وتضم اللجنة التي يرأسها عبدالقادر المدير الفني لمنتخب الشباب إسلام ذيابات، والزميلين الإعلاميين عوني فريج وأحمد الخلايلة. وسترصد هذه اللجنة، مباريات دوري المحترفين، قبل التباحث في هوية اللاعب والحارس والمدرب الأفضل، والذين سيتم الكشف عن هويتهم عند نهاية البطولة.

ودعت اللجنة لاجتماع، يفترض أن يكون قد عقد يوم امس في حال اكتمال النصاب.

وصول بطاقة انتقال المحترف الجزائري في الصريح

أعلن نادي الصريح، وصول بطاقة الانتقال الدولية لأحد محترفيه الجزائريين أول من أمس، بانتظار وصول بطاقة الانتقال الدولية للمحترف الجزائري الآخر.

وسبق للصريح وأن أعلن التعاقد مع محترفين جزائريين، للعب في فريق الصريح، خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

ويأمل الصريح بوصول بطاقة الانتقال للمحترف الجزائري الثاني، على أمل مشاركتهما في المباراة المقبلة للفريق أمام الحسين إربد.

الحارس فراس صالح يلتحق بالجزيرة

التحق حارس المرمى فراس صالح بفريق الجزيرة لكرة القدم، لتمثيله خلال منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

ووقع صالح أول من امس رسميا على كشوفات نادي الجزيرة، لتمثيله في المرحلة المقبلة التي يسعى فيها الفريق لنتائج أفضل، للهروب من شبح الهبوط.

وكان صالح لعب خلال مرحلة الذهاب في فريق السلط، قبل أن ينتقل للجزيرة، في ظل صعوبة مشاركته مع السلط.

لاعبو الوحدات إلى العقبة غدا

يتوجه لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، يوم غد الخميس، إلى مدينة العقبة، وذلك للقاء فريق شباب العقبة يوم السبت المقبل، على ملعب تطوير العقبة، في الجولة الثالثة عشرة بدوري المحترفين.

ويتدرب الفريق يوم الجمعة على الملعب، استعدادا للمباراة التي يتوقع أن يغيب عنها قائد الوحدات محمد الدميري.

كواليس النجوم

• خطوة عضو مجلس اتحاد كرة القدم ورئيس نادي الحسين إربد عامر ابو عبيد، بتوزيع عدد من الكرات على أندية الشمال في مختلف الدرجات، نالت اطراء وإشادة الأندية التي ثمنت هذه الخطوة.

• عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيس نادي اتحاد الرمثا منصور عبيدالله، غادر المستشفى بعد عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح.

• رئيس أحد أندية المحترفين، طلب من أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة مرافقته في زيارة للاتحاد، لطرح بعض التفاصيل المالية.

• مشاكل بين اللاعب المالي ابو بكر وناديه الحالي، تسببت في تأخير انضمامه لفريق الوحدات لكرة القدم.. اليوم ينتظر أن تتضح الأمور بشكل كبير.. المحترف هو مطلب للمدير الفني الفرنسي جوميز، رغم معارضة البعض داخل النادي لاستقطاب هذا اللاعب.

• لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن نعيمات، المحترف في الأهلي القطري، قاد فريقه للفوز أول من أمس، على فريق أم صلال بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت في مستهل مشوار الفريق بالدوري القطري.. نعيمات سجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 82 من المباراة، مانحا فريقه النقاط الثلاث.

• لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدات طارق خطاب، خضع أول من أمس لعملية في الركبة، في مركز سبيتار الطبي بالدوحة.. اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة إلى الملاعب.

• مباراة في دوري المحترفات جرت الأسبوع الماضي، شهدت انقطاعا للكهرباء خلال مجريات اللقاء الذي توقف لمدة 7 دقائق قبل اعادة التيار الكهربائي، واستمرار المباراة.

• اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي، التقت أمس بالمدير الفني لفرق الفئات العمرية هشام ابو فروة، للاستماع منه إلى تفاصيل مشاركة فرق الفئات في البطولات المحلية، واسباب تراجع بعض النتائج.. أبو فروة أكد للنادي أن فرق الفئات تسير في البناء الصحيح.

• يتوقع أن يشهد اليوم، اعلان أكثر من ناد عن تعاقدات جديدة، في ظل اغلاق باب القيد مساء اليوم.

حارس المرمى فراس صالح (يسار) خلال توقيعه على كشوفات الجزيرة – (من المصدر)